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Срочно: Правящая коалиция выдвинула Э. Шадари в качестве кандидата на пост президента ДРК
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Срочно: Правящая коалиция выдвинула Э. Шадари в качестве кандидата на пост президента ДРК 

ИА Синьхуа 1 час назад
Киншаса, 8 августа /Синьхуа/ — Правящая коалиция выдвинула Эмманюэля Шадари в качестве кандидата на пост президента Демократической Республики Конго. Об этом сообщил официальный представитель правительства ДРК. —0—
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