В грузинском ресторане не позволили выставить оскорбительное фото Путина

Патрульную полицию вызвали работники одного из популярных грузинских ресторанов в центре Тбилиси , чтобы не позволить посетителям выставить на столике фотографию президента России Владимира Путина с оскорбительной подписью, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в грузинской столице.

Это произошло на площади Свободы в грузинской столице, сообщает телекомпания «Палитра». Как рассказали очевидцы, фото российского президента с нецензурной подписью заметили работники ресторана и попросили убрать его, отметив, что заведение общепита не является местом, где можно так выражать протест.

Также отмечается, что данный ресторан популярен среди российских туристов.

Когда посетители отказались убирать фото Путина, во избежание инцидентов пришлось вызвать полицейских.