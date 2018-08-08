За или против: что думают таксисты о новых регуляциях 

С октября месяца работать водителем такси в Тбилиси без специального удостоверения будет запрещено. Смотрите на видео Sputnik Грузия кадры опроса таксистов и пассажиров о новых регуляциях, связанных с лицензированием такси
Разрешение на работу таксистом могут получить физические лица, которые имеют водительские права и хотят перевозить пассажиров за определенную плату. При этом количество посадочных мест в машине, кроме водительского, не должно превышать восьми. Для того, чтобы получить лицензию на работу таксистом, необходимо подать электронную заявку на специальном сайте. После прохождения регистрации владелец такси получит удостоверение с личной фотографией, в котором указаны имя и фамилия водителя, номер разрешения, дата выдачи и срок действия документа, государственный номер, марка и модель машины, а также QR код. Репортер Sputnik Грузия провел опрос среди таксистов и пассажиров и узнал о всех «за» и «против» принятых регуляций.