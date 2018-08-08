Экс-президент Южной Осетии не верит, что Грузия пойдет на реванш

Кокойты был президентом Южной Осетии во время конфликта с Грузией 2008 года.

"Я не верю. Я не хочу войны ни для осетинского, ни для абхазского, ни для российского, ни для грузинского народов. Есть реалии, с которыми нужно считаться. Грузии необходимо признать свое поражение и не стоит надеяться, что у них получится благодаря так называемой мягкой силе развернуть развития наших государств в сторону Грузии. Да, мы готовы к добрососедству, но не более того", — сказал он.

Главным достижением республики за последние десять лет Кокойты назвал признание со стороны России . Он также подчеркнул, что стране предстоит еще большая работа по строительству государства.

"Самое главное — это признание со стороны РФ. Удалось немало восстановить. Но ко многим вызовам мы оказались не готовы. Нам нужно серьезно заниматься строительством своего государства, чтобы не подводить РФ, чтобы показать всему миру, что РФ поступила абсолютно правильно, и это было единственно верное решение", — сказал Кокойты.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16:30.

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