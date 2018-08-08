Влюбленная в Армению грузинская певица Нино Катамадзе «снимет стресс» ереванцам

ЕРЕВАН , 8 авг — Sputnik . Влюбленная в Армению и армянских музыкантов известная грузинская джаз-певица Нино Катамадзе выступит с концертом в Ереване 29 сентября этого года. Об этом сообщается на созданной в Facebook специальной странице мероприятия «Nino Katamadze & Insight in Armenia».

Отмечается, что выступление артистки запланировано в концертном зале государственной филармонии им. Арама Хачатуряна.

"Грузинскую певицу Нино Катамадзе рекомендуют «не понимать, а принимать», причем, в больших дозах, в качестве профилактики от одиночества, панацеи от стрессов, микстуры от агрессии и инъекций от скептицизма", — говорится в описании к мероприятию.

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Организаторы подчеркивают, что Катамадзе — певица мировой величины, вокальные возможности которой покорили подлинных ценителей серьезного искусства многих стран.

С каждым годом интерес к творчеству Катамадзе растет. Сейчас она одна из очень немногих исполнительниц с непредсказуемой музыкальной изобретательностью. Она выходит на сцену, и зал встает, отмечают организаторы.

В последний раз Катамадзе была в Ереване в 2015 году, в рамках Yerevan Jazz Fest 2015. Тогда звезда джаза призналась, что влюблена в Ереван и армянских музыкантов.