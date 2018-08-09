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Памятные мероприятия, посвящённые десятилетию начала грузино-осетинского конфликта
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Памятные мероприятия, посвящённые десятилетию начала грузино-осетинского конфликта
RT на русском
1 час назад
Комментарии
В Цхинвале и
Тбилиси
8 августа состоялись официальные церемонии, посвящённые годовщине начала грузино-осетинского конфликта. В
Москве
также состоялась акция возложения цветов у посольства
Южной Осетии
.
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