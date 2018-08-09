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Памятные мероприятия, посвящённые десятилетию начала грузино-осетинского конфликта
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Памятные мероприятия, посвящённые десятилетию начала грузино-осетинского конфликта 

RT на русском 1 час назад
В Цхинвале и Тбилиси 8 августа состоялись официальные церемонии, посвящённые годовщине начала грузино-осетинского конфликта. В Москве также состоялась акция возложения цветов у посольства Южной Осетии.
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