Генерал Хрулев рассказал о принуждении Грузии к миру в 2008 году

С началом российской операции принуждения Грузии к миру, генерал Хрулев принимал решение на применение подчиненных соединений и частей. Восьмого и девятого августа непосредственно руководил ведением боевых действий. Вечером, девятого августа, в бою был тяжело ранен.

Генерал рассказал, что удар противника по Цхинвалу и позициям российских миротворцев не стал неожиданностью. О подготовке в Тбилиси крупной провокации свидетельствовали радиоперехваты, переговоры грузинских таксистов по телефонам и другие источники. Участились обстрелы территории Южной Осетии с грузинской стороны.

"Агрессия была предсказуема. Мы ожидали горячих событий на последней неделе Олимпиады (которая проходила 8–24 августа). В Грузии выбрали мистическую дату 08.08.08", — рассказал Хрулев.

Вероятно, предположил генерал, в Тбилиси посчитали, что за пять суток после масштабных учений «Кавказ-2008», которые завершились 2 августа, российские войска вернулись в пункты постоянной дислокации, и наступило время отпусков.

Однако батальонные тактические группы (части постоянной готовности) остались прикрывать российскую границу, и первыми пришли на помощь Цхинвалу и миротворцам. Они противостояли всей грузинской группировке. Затем вернулись в горы остальные войска.

"Подчеркну, главную задачу передовые части выполнили — не допустили захвата Цхинвала противником. Грузины не смогли там закрепиться, организовать оборону", — заявил Хрулев.

По словам генерала, в сложной обстановке Северо-Кавказский военный округ реагировал максимально оперативно. И технологически 58-я армия не могла войти в Цхинвал раньше, чем вошла.

Хрулев отметил помощь, которую оказывали российским военным местные жители. Каждый населенный пункт Южной Осетии умело защищали организованные отряды ополченцев. До подхода двух батальонных тактических групп обороной Цхинвала руководил Эдуард Кокойты (второй президент Южной Осетии — Sputnik).

"Батальонные тактические группы 58-й армии обеспечили ополченцев связью, усилили тяжелой техникой и артиллерией. В свою очередь осетинские ополченцы помогали ориентироваться на местности, в качестве десанта на броне эффективно поддерживали огнем и демонстрировали чудеса маскировки. Это была очень важная помощь", — подчеркнул Хрулев.

Он признал, что в первые двое суток грузины имели подавляющий перевес в людях и технике. «Но мы во взаимодействии с ополченцами активно и дерзко атаковали противника с разных направлений, создавая иллюзию, будто нас много», — рассказал генерал.

По его словам, до 10 августа на стороне противника было полное превосходство, и не только численное. Обученные и подготовленные грузинские войска располагали новейшей техникой, хорошей связью, организацией. Российская артиллерия не могла находиться на одной позиции больше десяти минут, потому что у грузин была отработана контрбатарейная борьба. Через пятнадцать минут после открытия огня на то место, откуда стреляла артиллерия, сыпались грузинские снаряды.

"Нам приходилось ломать все шаблоны, навязывать свою инициативу, наносить удары мелкими подразделениями на нескольких направлениях", — вспоминает Хрулев.

Отвечая на вопрос, почему Тбилиси все-таки решился атаковать Цхинвал, генерал выразил уверенность, что все было спланировано и профинансировано не Грузией — для нее это недосягаемый масштаб. Был удачно выбран момент — в период начала Олимпиады в Пекине.

"Вспомните, как прекрасно была организована синхронная информационная атака во всех западных СМИ. Грузия никогда не имела большого международного влияния, и минувшие десять лет показали, чего стоит воинственный политик Михаил Саакашвили ", — заявил Хрулев.

По его мнению, очевидно, что грузинские политики, военачальники и спецслужбы давали американским кураторам ту информацию, которую за океаном хотели услышать, и успешный опыт удушения «аджарской революции» в 2004 году усиливал некоторые иллюзии Вашингтона и Тбилиси.

"Однако они встретили в Южной Осетии Российскую армию в лице 58-й Армии, начиная от солдата до генерала с высоким чувством патриотизма и верности присяге. Блицкриг не удался", — подытожил генерал.

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