Он же не просто так галстук ел — экс-командующий СКВО об авантюре Саакашвили

«Саакашвили не просто так галстук ел перед камерой, он человек ненормальный, больной, для этого западные кураторы протащили его на пост президента», — сказал Макаров

Командующий войсками Северо-Кавказского военного округа в 2008-2010 годах генерал-полковник Сергей Макаров считает, что вторжение грузинских военных на территорию Южной Осетии в 2008 году было авантюрой со стороны экс-президента Грузии Михаила Саккашвили.

В интервью «Звезде» он поделился, как после пятидневной войны, в которой российская сторона, защищая своих миротворцев и граждан Южной Осетии, начала операцию по принуждению к миру Грузии.

Макаров рассказал, что после отступления грузинская сторона запрещала телеканалам снимать своих погибших военнослужащих.

«Авантюра — она всегда авантюра, она обставлена таким образом, когда погибших солдат и офицеров своей армии прячут. Саакашвили не просто так галстук ел перед камерой, он человек ненормальный, больной, для этого западные кураторы протащили его на пост президента», — сказал Макаров.