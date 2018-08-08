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Он же не просто так галстук ел — экс-командующий СКВО об авантюре Саакашвили
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Он же не просто так галстук ел — экс-командующий СКВО об авантюре Саакашвили 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
«Саакашвили не просто так галстук ел перед камерой, он человек ненормальный, больной, для этого западные кураторы протащили его на пост президента», — сказал Макаров.
Командующий войсками Северо-Кавказского военного округа в 2008-2010 годах генерал-полковник Сергей Макаров считает, что вторжение грузинских военных на территорию Южной Осетии в 2008 году было авантюрой со стороны экс-президента Грузии Михаила Саккашвили.
В интервью «Звезде» он поделился, как после пятидневной войны, в которой российская сторона, защищая своих миротворцев и граждан Южной Осетии, начала операцию по принуждению к миру Грузии.
Макаров рассказал, что после отступления грузинская сторона запрещала телеканалам снимать своих погибших военнослужащих.
«Авантюра — она всегда авантюра, она обставлена таким образом, когда погибших солдат и офицеров своей армии прячут. Саакашвили не просто так галстук ел перед камерой, он человек ненормальный, больной, для этого западные кураторы протащили его на пост президента», — сказал Макаров.
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