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Вологжанам советуют воздержаться от поездок в Грузию из-за овощного гриппа
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Вологжанам советуют воздержаться от поездок в Грузию из-за овощного гриппа 

Вологда.рф 48 минут назад
Фото: Вологда.рф
Роспортребнадзор советует учитывать эпидемиологическую ситуацию в Грузии при планировании поездок в этой страну. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Предупреждение связано с выявлением нескольких случаев заболевания энтерогеморрагической кишечной палочкой. По меткому определению специалистов, этот вид инфекции называют «овощным гриппом». Дело в том, что в результате мутаций кишечная палочка приобрела устойчивость к антибактериальным препаратам, справиться с ней стало сложнее. Вспышка инфекционных заболеваний с высокой смертностью была зафиксирована в Европе, в частности, в Германии в 2011 году.
В начале августа от энтерогеморрагической кишечной палочки пострадали российские школьники, отдыхающие в поселке Местиа (Грузия). Там прошли ливневые дожди, послужившие причиной перебоев в подаче питьевой воды. Детей самолетом доставили на родину, сейчас их состояние оценивается как тяжелое.
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