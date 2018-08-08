Вологжанам советуют воздержаться от поездок в Грузию из-за овощного гриппа

Предупреждение связано с выявлением нескольких случаев заболевания энтерогеморрагической кишечной палочкой. По меткому определению специалистов, этот вид инфекции называют «овощным гриппом». Дело в том, что в результате мутаций кишечная палочка приобрела устойчивость к антибактериальным препаратам, справиться с ней стало сложнее. Вспышка инфекционных заболеваний с высокой смертностью была зафиксирована в Европе, в частности, в Германии в 2011 году.

В начале августа от энтерогеморрагической кишечной палочки пострадали российские школьники, отдыхающие в поселке Местиа (Грузия). Там прошли ливневые дожди, послужившие причиной перебоев в подаче питьевой воды. Детей самолетом доставили на родину, сейчас их состояние оценивается как тяжелое.