Были. Видели. Записали. Сразу все забыли

Мало кто сейчас вспоминает, что на стороне Грузии в середине первого десятилетия двухтысячных активно действовали так называемые «осетинские коллаборационисты», в просторечии называемые «санакоевцами» (по имени их руководителя).

Их пресс-служба так же, как и пропаганда Саакашвили, активно работала с прессой, в том числе и российской. Особенно любили ездить в Грузию некоторые довольно популярные российские блогеры.

Отметаю мысли о том, что они это делали из-за материальной заинтересованности.

Особенно в свое время многих восхитила серия материалов, в том числе одной блогерши, о прекрасной грузинской тюрьме, где все по-новому, по-современному, везде права человека и даже КПП весь из стекла и бетона. Материал сопровождался замечательным фоторепортажем…

Казус же заключался в том, что скоро, в ходе грянувшего невероятного скандала, выяснилось: именно в этом тюремном учреждении местными тюремщиками систематически проводились отвратительные пытки заключенных.

Так вот, 7 августа 2008 года обаятельная и энергичная пресс-секретарь санакоевцев собрала большую группу российских и зарубежных журналистов и выступила перед ними с проникновенной речью: Наконец-то настал момент, мы идем освобождать свою Родину. Грузия устанавливает конституционный порядок! И т. п… Вы будете свидетелями этого исторического события!

Затем микроавтобусы с блогерами и иными тружениками СМИ бодро тронулись в сторону Цхинвала вдоль сверкающих колонн грузинских вездеходов и новеньких танков. Пресс-секретарь санакоевцев продолжала восхищаться: Посмотрите, какая техника! Как отлично подготовлены солдаты! Как они экипированы! Вот это и есть современная европейская армия! (Второй вариант был — какие молодцы США и далее по тексту).

И ни одного слова о российской агрессии! Поскольку грузино-осетинское «гостеприимство» надо отрабатывать, если мне память не изменяет, пара российских блогеров поспешила выставить свои материалы в «Живом журнале» и еще кое где, описав всю эту картинку.

Но дальше все пошло не так… И эта, первичная информация, неожиданно взяла и…пропала.

Кстати, вторая, большая группа иностранных и российских журналистов сопровождала грузинских руководителей военной операции. Они тоже поспешили выставить свой первый материал. Многим запомнилось, как грузинский генерал с запоминающимся именем Мамука сделал первый выстрел в сторону Цхинвала из миномета и бодро заявил: Грузия начинает операцию по восстановлению конституционного порядка!

Опять ни слова про Россию

Потом он, правда, объяснял на слушаньях в грузинском парламенте, что в тот момент очень устал и не помнил, что говорил. Его можно понять. Но журналистов и блогеров? Ведь видео то всё запомнило. Но оно… исчезло. Вместо этого пошло «бодание»: Кто начал войну? Кто на кого напал?

На курсах по свободе слова начинающих «бойцов пера и микрофона» наши зарубежные коллеги всегда учили: «Гарантия объективности освещения — наличие на месте событий представителей свободной и независимой прессы».

Были. Присутствовали. Видели. Записали. Сразу все забыли. Не в тренде… Активно начали писать прямо противоположное.

Ну западных журналистов из «качественных СМИ» (как считают на журфаке МГУ ) можно понять, ибо принцип хорошо известен: «Где привязан, там и лаю!» Но российские-то блогеры? Зачем им так быстро стирать со своих страниц заявления грузинской стороны и санакоевцев от 7 августа и утра 8 августа 2008 года? Они же представители страны, которая вынуждена была воевать.

Разве не истине мы служим?

Источник: Блог Владимира Ворожцова