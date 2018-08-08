В Москве почтили память погибших при агрессии Грузии против Южной Осетии 

ЦХИНВАЛ, 8 авг — Sputnik. Панихида по погибшим в ходе «Пятидневной войны» в 2008 году в Южной Осетии прошла в Москве, сообщает РИА Новости.
В Преображенской церкви при Храме Христа Спасителя сегодня отслужили панихиду по жертвам осетинского народа в результате грузинской агрессии, по защитникам Цхинвала, осетинским и российским военнослужащим Миротворческих сил, солдатам и офицерам российской армии.
На молебне присутствовали сотрудники посольства Южной Осетии, сотрудники постпредства РСО-Алания при президенте РФ, представители дипломатических миссий, осетинской общественности Москвы и прихожане храма.
Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию, начав вторжение с массированного обстрела Цхинвала и нескольких населенных пунктов из установок залпового огня «Град» и ствольной артиллерии. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий разгромила грузинскую армию. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.