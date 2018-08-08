В Москве почтили память погибших при агрессии Грузии против Южной Осетии

В Преображенской церкви при Храме Христа Спасителя сегодня отслужили панихиду по жертвам осетинского народа в результате грузинской агрессии, по защитникам Цхинвала, осетинским и российским военнослужащим Миротворческих сил, солдатам и офицерам российской армии.

На молебне присутствовали сотрудники посольства Южной Осетии, сотрудники постпредства РСО-Алания при президенте РФ, представители дипломатических миссий, осетинской общественности Москвы и прихожане храма.