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В Москве почтили память погибших при агрессии Грузии против Южной Осетии
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В Москве почтили память погибших при агрессии Грузии против Южной Осетии 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 8 авг — Sputnik. Панихида по погибшим в ходе «Пятидневной войны» в 2008 году в Южной Осетии прошла в Москве, сообщает РИА Новости.
В Преображенской церкви при Храме Христа Спасителя сегодня отслужили панихиду по жертвам осетинского народа в результате грузинской агрессии, по защитникам Цхинвала, осетинским и российским военнослужащим Миротворческих сил, солдатам и офицерам российской армии.
На молебне присутствовали сотрудники посольства Южной Осетии, сотрудники постпредства РСО-Алания при президенте РФ, представители дипломатических миссий, осетинской общественности Москвы и прихожане храма.
Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию, начав вторжение с массированного обстрела Цхинвала и нескольких населенных пунктов из установок залпового огня «Град» и ствольной артиллерии. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий разгромила грузинскую армию. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.
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