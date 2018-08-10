Генсек ООН осудил атаку на автобус с детьми в Йемене

Как отмечается, Гутерреш осудил данную атаку и призвал к полному и прозрачному расследованию инцидента.

Генсек ООН также призвал все стороны к деэскалации конфликта и конструктивному участию в политическом процессе.

При этом Гутерреш выразил свои соболезнования семьям погибших в результате атаки на автобус.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на автобус с детьми в Йемене погибли 50 человек.

Как отмечалось, при атаке также пострадали 77 человек.