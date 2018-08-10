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Генсек ООН осудил атаку на автобус с детьми в Йемене
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Генсек ООН осудил атаку на автобус с детьми в Йемене 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал атаку на автобус с детьми в Йемене. Об этом сообщается на сайте генсека.
Как отмечается, Гутерреш осудил данную атаку и призвал к полному и прозрачному расследованию инцидента.
Генсек ООН также призвал все стороны к деэскалации конфликта и конструктивному участию в политическом процессе.
При этом Гутерреш выразил свои соболезнования семьям погибших в результате атаки на автобус.
Ранее сообщалось, что в результате атаки на автобус с детьми в Йемене погибли 50 человек.
Как отмечалось, при атаке также пострадали 77 человек.
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