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Москва не давила с идеей конфедерации, заявила экс-глава МИД Абхазии
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Москва не давила с идеей конфедерации, заявила экс-глава МИД Абхазии 

РИА Новости 4 часа назад
СУХУМ, 8 авг — РИА Новости. Бывший в 2008 году президентом России Дмитрий Медведев, предложив Абхазии и Южной Осетии создать конфедерацию, не давил на них в этом вопросе, сообщил в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
Переговоры на эту тему начались после войны в Южной Осетии. По предположению Шамбы, Россия «до конца пыталась найти какой-то компромиссный вариант».
Лидеры Абхазии и Южной Осетии, по словам экс-министра, встречались с Медведевым два раза. «Первая встреча была, может быть, 18 августа (2008 года — ред.), последняя встреча была дня за три до признания наших республик Россией, то есть примерно 23 (августа — ред.)», — рассказал Шамба.
"Там подразумевалась (конфедерация — ред.) Южной Осетии и Абхазии, но в последнем пункте записано, что к конфедерации могут присоединяться и другие страны, в том числе Грузия", — сказал экс-глава МИД Абхазии.
Представители Абхазии быстро поняли, что им этот проект не подходит, так как жизнь с Грузией в одном государстве на тот момент им казалась уже невозможной. Однако Москва не давила на них в этом вопросе, подчеркнул Шамба.
"Нет, не давила. Вообще на нас никто особенно сильно весь переговорный процесс не давил. Я думаю, они прекрасно понимали, что мы не согласимся. Мне кажется, что это было сделано, чтобы показать последнюю попытку. Для общественности мировой. С другой стороны, если бы мы согласились, это было бы облегчение для России и для Европы. И для той же Грузии, потому что тогда для нее уже все остальные варианты давно отпали", — считает Шамба.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.30.
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