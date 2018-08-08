В Храме Христа Спасителя прошла панихида по павшим в Цхинвале мирным жителям и военным 

МОСКВА, 8 август. /ТАСС/. Поминальная служба по погибшим в результате грузинской агрессии 2008 года мирным жителям и российским и осетинским военным прошла в среду в Храме Христа Спасителя, сообщает корреспондент ТАСС.
В панихиде приняли участие представители посольства Южной Осетии и МИД России, а также москвичи, пришедшие почтить память жертв военного конфликта.
8 августа — День памяти и скорби в Южной Осетии. По всей стране проходят траурные службы, посольство республики в РФ организует мероприятия в знак памяти о погибших в результате действий Грузии.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 — российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.