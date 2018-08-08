Саакашвили: Медведев из себя — «ноль»

«Во-первых, я хочу сказать, что все эти рассказы о том, что у меня были какие-то личные непонимания с Путиным, и из-за этого возникла война, — полная чушь. Путин — прав был Буш — слишком хладнокровен для того, чтобы начинать войны из-за личных отношений. И у меня, кстати, никогда не было личных громких конфликтов, никогда… У нас всегда были очень вежливые беседы, жесткие, но вежливые и всегда на «вы». Со многими лидерами СНГ он общался на «ты», по-панибратски. Со мной он себя очень сдерживал, и я не чувствовал неуважение», — рассказал экс-президент», — заявил Саакашвили.

По его же словам, Для Путина проблема заключалась в том, что Грузия провела успешные реформы. «Он напал на Грузию не из-за Саакашвили. Он напал из-за того, чтобы поставить жирную точку на грузинских реформах, прекратить ситуацию, когда коррупция побеждена. Я для него был символом реформ», — отметил Саакашвили.