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Панихиду по погибшим в войне 2008 года отслужили в Москве
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Панихиду по погибшим в войне 2008 года отслужили в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Преображенской церкви при Храме Христа Спасителя в Москве прошла панихида по погибшим в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
Почтить память погибших мирных граждан Южной Осетии, защитников Цхинвала, осетинских и российских военнослужащих Миротворческих сил, солдат и офицеров российской армии пришли несколько десятков человек, в том числе южноосетинские граждане и представители республики в Москве, передает РИА «Новости».
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска вошли в столицу Цхинвал. В ответ Россия на основании международных соглашений ввела войска в республику и защитила граждан Южной Осетии. Позже Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Ранее в среду президент Грузии Георгий Маргвелашвили пообещал скорое «восстановление территориальной целостности».
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о том, почему российские танки в 2008 году не стали входить в Тбилиси.
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