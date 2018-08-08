В Южной Осетии вспоминают события августа 2008 года

Лица совсем молодых мужчин, женщин, целых семей с детьми на фотографиях в ночной час озарили десятки свечей. Пришедшие на траурные мероприятия жители Цхинвала не могли сдержать слез — погибших многие знали лично. В городе, который грузинские войска попытались стереть с лица земли, несколько мемориалов, напоминающих о тех событиях.

Утром цветы несут на кладбище машин, оно расположено неподалеку от города, передает "ТВ Центр" . На этих автомобилях мирные жители пытались покинуть пылающий Цхинвал, но были застигнуты артиллерийским огнем.

Пятнадцать минут после полуночи. Рев реактивных установок «Град» — так началась вероломная атака грузинской армии на мирно спящий Цхинвал. Местные жители, подняв с постели детей и стариков, прятались в подвалах и укрытиях. Огонь по жилым домам велся прицельно, жертвы были неизбежны.

Огонь артиллерии накрыл и базу российских миротворцев на южной окраине города. Вооруженные, в основном, легким стрелковым оружием 220 солдат и офицеров двое суток героически оборонялись, задерживая наступление грузинской бронетехники. Трехэтажное здание, наблюдательные вышки насквозь пробиты снарядами.

Нападавшие вели себя как типичные агрессоры. Не стеснялись снимать на видео, как под смех и свист сносят стелу с надписью Цхинвал. Но завладеть землей, принадлежащей народу Южной Осетии, грузинским военным не удалось. Россия, встав на защиту жителей республики и своих миротворцев, через Рокский тоннель ввела в Южную Осетию войска. Началась операция по принуждению к миру — она завершилась 12 августа.

Дмитрий Медведев. "Россия получила главное — мир. Мы смогли защитить своих граждан — их много, граждан Российской Федерации, которые живут и в Абхазии , и в Южной Осетии. И у нас не болит постоянно голова о том, что в какой-то момент будет очередное нападение, нам придется вмешиваться, защищать наших граждан, защищать нашу безопасность, давать какой-то ответ. В результате просто в регионе все понятно", — заявил председатель правительства России

"Она (Кондолиза Райс) говорила, что американцы ни при чём, они не стоят за этой атакой. Она призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили, и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе и не в микрофон. Она умная женщина. Но в частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка", — рассказал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов

Антониу Гутерреш. Не допустить повторения насилия в решении грузино-осетинского конфликта призвал накануне десятилетия начала пятидневной войны генеральный секретарь ООН

"Все заинтересованные стороны должны уделять первоочередное внимание прогрессу посредством надлежащего диалога и воздерживаться от раскольнической политики и односторонних действий, которые могут негативно повлиять на региональный мир и безопасность", — заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Россия помогла Южной Осетии восстановить жилые кварталы, школы, больницы и дороги, разбитые снарядами. Но сохранившиеся памятники войны ежедневно напоминают, как дорого стоил мир.

Егор Кислелёв, «ТВ Центр».