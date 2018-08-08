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Экс-глава МИД Грузии усомнилась в адекватности Саакашвили в 2008 году
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Экс-глава МИД Грузии усомнилась в адекватности Саакашвили в 2008 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 8 авг — РИА Новости. Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили в день 10-летия августовских событий 2008 года призвала детально разобраться в реальных причинах произошедшего, усомнившись в душевном здоровье президента Михаила Саакашвили, который тогда был президентом страны.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
"Когда у тебя нет надежды на помощь, когда фактор неожиданности не на твоей стороне, когда знаешь, что с июля месяца на границе проходят учения «Кавказ» и там стоят сотни (единиц. — Прим. ред.) военной техники, сотни российских военных стоят и чего-то ждут, поддаться в тот момент провокации — как все это назвать? Глупостью властей? Прихотью сумасшедшего президента?" — заявила Зурабишвили журналистам.
По ее словам, необходимо детально разобраться в реальных причинах войны 2008 года, так как «возникают вопросы к тогдашним властям».
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