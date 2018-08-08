Экс-глава МИД Грузии усомнилась в адекватности Саакашвили в 2008 году

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию , грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия , защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

"Когда у тебя нет надежды на помощь, когда фактор неожиданности не на твоей стороне, когда знаешь, что с июля месяца на границе проходят учения «Кавказ» и там стоят сотни (единиц. — Прим. ред.) военной техники, сотни российских военных стоят и чего-то ждут, поддаться в тот момент провокации — как все это назвать? Глупостью властей? Прихотью сумасшедшего президента?" — заявила Зурабишвили журналистам.

По ее словам, необходимо детально разобраться в реальных причинах войны 2008 года, так как «возникают вопросы к тогдашним властям».