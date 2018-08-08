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Нино Бурджанадзе пока не приняла решение об участии в выборах
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Нино Бурджанадзе пока не приняла решение об участии в выборах 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 8 авг — РИА Новости. Бывший спикер парламента Грузии, оппозиционер Нино Бурджанадзе заявила РИА Новости, что пока не приняла окончательного решения, будет ли бороться на запланированных 28 октября президентских выборах.
"Что касается выборов, то на данном этапе это цирк, которым управляет Иванишвили (Бидзина Иванишвили, основатель правящей в Грузии партии — ред.) Он сделал все для того, то бы практически разрушить президентский институт, а сейчас выдвигаются якобы независимые кандидаты, которыми в реальности манипулирует Иванившиши. Поэтому я до сих пор не приняла решение и рассматриваю ситуацию, встречаюсь с народом", — заявила Бурджанадзе.
Она добавила, что примет решение лишь в том случае, если будет уверена, что результаты выборов «не будут сфальсифицированы и процесс пройдет хотя бы на основании минимальных необходимых стандартов».
Ранее лидеры правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что партия не будет выдвигать своего кандидата на президентских выборах, которые состоятся 28 октября. Известны имена кандидатов от оппозиции. В гонке за должность главы государства так же примет участие независимый депутат парламента Грузии, экс-глава МИД Саломе Зурабишвили. СМИ предполагают, что именно ее кандидатуру поддержит «Грузинская мечта». В партии эту информацию пока не подтвердили.
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