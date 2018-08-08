Нино Бурджанадзе пока не приняла решение об участии в выборах

"Что касается выборов, то на данном этапе это цирк, которым управляет Иванишвили (Бидзина Иванишвили, основатель правящей в Грузии партии — ред.) Он сделал все для того, то бы практически разрушить президентский институт, а сейчас выдвигаются якобы независимые кандидаты, которыми в реальности манипулирует Иванившиши. Поэтому я до сих пор не приняла решение и рассматриваю ситуацию, встречаюсь с народом", — заявила Бурджанадзе.

Она добавила, что примет решение лишь в том случае, если будет уверена, что результаты выборов «не будут сфальсифицированы и процесс пройдет хотя бы на основании минимальных необходимых стандартов».