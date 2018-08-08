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В Северной Осетии зажгут свечи в память о погибших в августе 2008 года
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В Северной Осетии зажгут свечи в память о погибших в августе 2008 года 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 8 авг — Sputnik. В Северной Осетии состоится акция «Свеча памяти» в связи с десятой годовщиной грузинской агрессии против Южной Осетии в августе 2008 года, сообщает 15-й Регион. Мероприятие начнется в восемь часов вечера на площади перед собором святого Георгия на улице Барбашова в столице республики.
Кроме того, как сообщает пресс-служба Владикавказской и Аланской епархии, по благословению архиепископа Леонида во всех храмах епархии совершат заупокойную литию по всем погибшим. Заупокойные богослужения пройдут также в православных храмах Южной Осетии.
Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию, начав вторжение с массированного обстрела Цхинвала и нескольких населенных пунктов из установок залпового огня «Град» и ствольной артиллерии. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий разгромила грузинскую армию. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.
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