В Северной Осетии зажгут свечи в память о погибших в августе 2008 года

ЦХИНВАЛ, 8 авг — Sputnik . В Северной Осетии состоится акция «Свеча памяти» в связи с десятой годовщиной грузинской агрессии против Южной Осетии в августе 2008 года, сообщает 15-й Регион. Мероприятие начнется в восемь часов вечера на площади перед собором святого Георгия на улице Барбашова в столице республики.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Владикавказской и Аланской епархии, по благословению архиепископа Леонида во всех храмах епархии совершат заупокойную литию по всем погибшим. Заупокойные богослужения пройдут также в православных храмах Южной Осетии.