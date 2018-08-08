Битаров о событиях августа 2008: вакханалия безумных политиканов 

ЦХИНВАЛ, 8 авг — Sputnik. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров выступил с обращением в связи с десятой годовщиной нападения Грузии на Южную Осетию в августе 2008 года, сообщает пресс-служба глав и правительства РСО-Алания.
"Нет ни одного жителя Северной Осетии, для которого события десятилетней давности ни стали бы шоком, у каждого из нас сообщение о вооруженной агрессии грузинских экстремистов отозвалось тревогой, справедливым возмущением, искренней болью и сочувствием", — говорится в обращении главы республики.
Битаров также отметил благодарность России, вставшей на защиту народа Южной Осетии.
"И, безусловно, будем всегда благодарны России, вставшей на защиту народа Южной Осетии, остановившей вакханалию безумных политиканов, мечтавших отнять у наших братьев главное — свободу и независимость, а в конечном итоге право на саму жизнь", — подчеркнул он.
Глава республики отметил, что в Северной Осетии не забудут эти горькие дни, добавив, что у осетинского народа одна судьба и одно общее будущее.