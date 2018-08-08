Битаров о событиях августа 2008: вакханалия безумных политиканов

"Нет ни одного жителя Северной Осетии, для которого события десятилетней давности ни стали бы шоком, у каждого из нас сообщение о вооруженной агрессии грузинских экстремистов отозвалось тревогой, справедливым возмущением, искренней болью и сочувствием", — говорится в обращении главы республики.

Битаров также отметил благодарность России , вставшей на защиту народа Южной Осетии.

"И, безусловно, будем всегда благодарны России, вставшей на защиту народа Южной Осетии, остановившей вакханалию безумных политиканов, мечтавших отнять у наших братьев главное — свободу и независимость, а в конечном итоге право на саму жизнь", — подчеркнул он.

Глава республики отметил, что в Северной Осетии не забудут эти горькие дни, добавив, что у осетинского народа одна судьба и одно общее будущее.