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Строительство резервной линии электропередачи в Южной Осетии планируют начать в 2019 году
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Строительство резервной линии электропередачи в Южной Осетии планируют начать в 2019 году 

ТАСС 1 час назад
ЦХИНВАЛ, 8 августа. /ТАСС/. Строительство резервной линии электропередачи (ЛЭП) для повышения надежности энергоснабжения Южной Осетии планируется начать в 2019 году. ЛЭП будет проведена через Рокский тоннель, резервную линию могут провести через главный Кавказский хребет, сообщил в среду ТАСС президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
В настоящее время электроэнергия из России в республику поступает по ЛЭП, проходящей по территории Северной Осетии. Население Южной Осетии численностью более 50 тыс. человек остается без электричества из-за профилактических ремонтных работ, а также из-за аварий на ЛЭП, причиной которых становится непогода в горах Северной Осетии.
"Я думаю, что в 2019 году уже будет решен этот вопрос… На данный момент проведен анализ жизнеспособности существующей линии, идет работа над проектом по проведению кабеля через Рокский тоннель, также прорабатывается возможность проведения еще одной резервной линии через главный Кавказский хребет", — сказал Бибилов.
По его словам, перспективы реализации этих проектов в июне обсуждались с руководством "Россетей". «На сегодняшний день есть предложение, чтобы усилить энергоресурс техникой и оборудованием для обеспечения бесперебойной работы единственной существующей линии, я думаю, в этом году мы значительно снизим риски подачи электроэнергии по Республике Южная Осетия, а в 2019 году уже приступим к реализации той программы, которую мы обсуждали с руководством „Россетей“, — отметил собеседник агентства.
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