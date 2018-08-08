Хаджимба: события августа 2008 навсегда останутся в памяти народа Абхазии

Хаджимба отметил, что события, которые повлекла за собой очередная попытка Грузии уничтожить осетинский народ, навсегда останутся в памяти народа Абхазии.

"Народ Абхазии хорошо помнит, какие тяжелые раны наносит война. В этот скорбный день мы вместе с вами вспоминаем сыновей и дочерей Южной Осетии, всех тех, кто пал от рук грузинского агрессора", — говорится в телеграмме.

Президент Абхазии также подчеркнул, что благодаря своему мужеству народ Осетии одержал долгожданную победу в борьбе за свободу и независимость своей страны.