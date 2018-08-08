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Хаджимба: события августа 2008 навсегда останутся в памяти народа Абхазии
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Хаджимба: события августа 2008 навсегда останутся в памяти народа Абхазии 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 8 авг — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил главе Южной Осетии Анатолию Бибилову телеграмму со словами поддержки в связи с десятой годовщиной военной агрессии Грузии против Южной Осетии, сообщает пресс-служба югоосетинского президента.
Хаджимба отметил, что события, которые повлекла за собой очередная попытка Грузии уничтожить осетинский народ, навсегда останутся в памяти народа Абхазии.
"Народ Абхазии хорошо помнит, какие тяжелые раны наносит война. В этот скорбный день мы вместе с вами вспоминаем сыновей и дочерей Южной Осетии, всех тех, кто пал от рук грузинского агрессора", — говорится в телеграмме.
Президент Абхазии также подчеркнул, что благодаря своему мужеству народ Осетии одержал долгожданную победу в борьбе за свободу и независимость своей страны.
"Благодаря решительным действиям руководства Российской Федерации, которое стало гарантом недопущения истребления целых народов и принудило агрессора к миру, Абхазия и Южная Осетия сегодня живут в мире", — отметил Хаджимба.
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