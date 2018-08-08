В посольстве Грузии в Британии задержали журналиста, выкрикивавшего лозунги против НАТО 

ТАСС, 8 августа. Полиция задержала журналиста, который ворвался в посольство Грузии в Великобритании с лозунгами против НАТО во время выставки, посвященной 10-й годовщине конфликта в Южной Осетии. Об этом в среду, 8 августа, сообщило агентство Interpressnews со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии.
"7 августа во время выставки Victima в посольстве Грузии в Великобритании в здание с видеокамерой ворвался неизвестный, который вел себя агрессивно, вел съемку без разрешения, громко скандировал лозунги против НАТО и обвинял грузинскую сторону в подаче ложной информации британской аудитории", — говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, по первичной информации, задержанный является британским журналистом. МИД Грузии предполагает, что действия журналиста имели провокационные цели. Ведется расследование инцидента.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 — российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.