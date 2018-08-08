В посольстве Грузии в Британии задержали журналиста, выкрикивавшего лозунги против НАТО

"7 августа во время выставки Victima в посольстве Грузии в Великобритании в здание с видеокамерой ворвался неизвестный, который вел себя агрессивно, вел съемку без разрешения, громко скандировал лозунги против НАТО и обвинял грузинскую сторону в подаче ложной информации британской аудитории", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, по первичной информации, задержанный является британским журналистом. МИД Грузии предполагает, что действия журналиста имели провокационные цели. Ведется расследование инцидента.