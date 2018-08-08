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Экс-глава МИД Абхазии: армия Грузии была готова к войне
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Экс-глава МИД Абхазии: армия Грузии была готова к войне 

News.ru 1 час назад
Экс-министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба рассказал о событиях августа 2008 года. Грузия угрожала Абхазии напасть на Южную Осетию еще за два месяца до конфликта.
«Они там как раз говорили о том, что «мы сейчас там наведем порядок в Южной Осетии». «У нас такое вооружение, русские им ничем не помогут. У русских ржавые танки, а у нас оружие, которое нам дали американцы»», — цитирует Шамбу РИА Новости.
В июне 2008 года грузинское руководство пригласило Абхазию провести двустороннюю встречу. Она прошла в Стокгольме с участием всех высших политических руководителей страны, кроме Михаила Саакашвили.
Ранее News.ru писал о том, что Госдепартамент США призвал российские власти вывести войска с территории Южной Осетии и Абхазии. В ведомстве настаивают, чтобы вооружённые силы РФ были передислоцированы на те же позиции, которые они занимали до событий 2008 года.
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