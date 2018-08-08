Ещё
Экс-премьер Абхазии рассказал о признании республики разными странами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эстония закрыла небо для НАТО
Эстония закрыла небо для НАТО

Экс-премьер Абхазии рассказал о признании республики разными странами 

РИА Новости 23 минуты назад
СУХУМ, 8 авг — РИА Новости. Признание Абхазии разными странами было заслугой самой республики, "Россия за нас это не делала", рассказал РИА Новости экс-министр иностранных дел и бывший премьер-министр Абхазии Сергей Шамба.
"Россия за нас, кстати, это не делала. Это результат нашей работы… То, что нас признали эти страны — это работа наших дипломатов", — рассказал РИА Новости Шамба.
Для этого абхазским дипломатам пришлось посетить Латинскую Америку. Упор делался на страны, ведущие независимую от США политику или имеющие с Вашингтоном плохие отношения, сказал бывший премьер.
"Россия техническую помощь любую оказывала. Они так и сказали в самом начале, Лавров сказал: «Мы вам любую техническую помощь за рубежом обеспечим, но за вас работать на признание мы не будем». Это и понятно. А некоторые думают, что эти страны… что Россия им что-то заплатила. Такого не было", — рассказал Шамба.
Сергей Шамба в августе 2008 года, когда произошли боевые действия в Южной Осетии и Кодорском ущелье и последовавшее за ними признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, был главой абхазского МИД. В 2010-2011 годах был премьер-министром Абхазии.
Полный текст интервью Сергея Шамбы читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.
Последние новости
Актеру Сами Насери, избитому в Москве, сделали операцию Киев доиграется с бандеровскими лозунгами Названы самые быстроржавеющие подержанные автомобили
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Японский аналитик был поражен после посещения Курил136
В США возмутились футболкой в эфире российского ТВ89
Раскрыты преложения Путина Трампу42
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой333
США обратились к РФ по поводу вывода войск388
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты преложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
01:12
В США возмутились футболкой в эфире российского ТВ
США В мире
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
Трамп и Путин безуспешно пытаются взаимодействовать
В мире Статьи
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение