Британская полиция задержала у посольства Грузии в Лондоне журналиста и правозащитника Грэма Филиппса. Грузинским представителям не понравилось, что на выставке, посвященной десятилетию событий августа 2008 года, корреспондент назвал истинных виновников нападения на Южную Осетию.
Грэм Филиппс является британским подданным. Будучи внештатным корреспондентом телеканала RT, он делал правдивые репортажи о ситуации Донбассе. За это его дважды задерживали сотрудники украинских спецслужб. В 2016 году Филиппсу во время шествия легионеров СС в Риге чинила препятствие в осуществлении журналистской деятельности латвийская полиция.
Между тем, памятные мероприятия, посвященные российским миротворцам, погибшим в Цхинвале в августе 2008 года во время грузинской агрессии, прошли на военной базе РФ в Южной Осетии.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на республику. В результате пятидневной войны погибли более одной тысячи человек, из которых 72 — российские военнослужащие. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года.