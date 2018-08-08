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У посольства Грузии в Лондоне задержали журналиста Грэма Филиппса
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У посольства Грузии в Лондоне задержали журналиста Грэма Филиппса 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 8 авг — РИА Новости. Британские правоохранители задержали у грузинского посольства в Лондоне журналиста Грэма Филиппса, который во время выставки, посвященной 10-летию событий августа 2008 года, выкрикивал антигрузинские и антинатовские лозунги, заявила журналистам посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили.
"Дипломатическая полиция, которую вызвали на месте, оперативно действовала и задержала Грэма Филипса", — сказала Беручашвили.
В МИД Грузии также сообщили о задержании журналиста, не назвав его имени. «В Великобритании 7 августа 2018 года, во время проходящей выставки Victima, которая была посвящена 10-летию августовской войны, в здание посольства ворвался посторонний человек, который вел себя агрессивно. Он без разрешения снимал выставку, громко скандировал лозунги против НАТО и обвинял Грузию в предоставлении британской аудитории неверной информации», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
По данным министерства, мужчина был задержан. «На данный момент по факту ведется расследование», — добавили в ведомстве.
Филлипс ─ британский подданный и ранее работал внештатным корреспондентом RТ на Украине. Во время своей работы на Украине дважды был задержан сотрудниками СБУ. В 2016 году Филлипса задерживали сотрудники латвийской полиции во время шествия легионеров СС в Риге.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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