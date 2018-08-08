У посольства Грузии в Лондоне задержали журналиста Грэма Филиппса

ТБИЛИСИ , 8 авг — РИА Новости . Британские правоохранители задержали у грузинского посольства в Лондоне журналиста Грэма Филиппса, который во время выставки, посвященной 10-летию событий августа 2008 года, выкрикивал антигрузинские и антинатовские лозунги, заявила журналистам посол Грузии Великобритании Тамара Беручашвили.

"Дипломатическая полиция, которую вызвали на месте, оперативно действовала и задержала Грэма Филипса", — сказала Беручашвили.

МИД Грузии также сообщили о задержании журналиста, не назвав его имени. «В Великобритании 7 августа 2018 года, во время проходящей выставки Victima, которая была посвящена 10-летию августовской войны, в здание посольства ворвался посторонний человек, который вел себя агрессивно. Он без разрешения снимал выставку, громко скандировал лозунги против НАТО и обвинял Грузию в предоставлении британской аудитории неверной информации», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

По данным министерства, мужчина был задержан. «На данный момент по факту ведется расследование», — добавили в ведомстве.

Филлипс ─ британский подданный и ранее работал внештатным корреспондентом RТ на Украине . Во время своей работы на Украине дважды был задержан сотрудниками СБУ . В 2016 году Филлипса задерживали сотрудники латвийской полиции во время шествия легионеров СС в Риге.