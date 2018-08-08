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Грэма Филлипса задержали на выставке о войне 2008 года в посольстве Грузии в Лондоне
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Грэма Филлипса задержали на выставке о войне 2008 года в посольстве Грузии в Лондоне 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Блогер и журналист Грэм Филлипс сорвал приуроченную к десятой годовщине «августовской войны» фотовыставку Гии Бугадзе, которая проводилась в посольстве Грузии в Великобритании.
Журналистка Тамара Карелидзе сообщила в Facebook, что пришедший на выставку Филлипс назвал собравшихся «фашистами» и «натовскими зомби». Его задержала прибывшая в посольство Грузии полиция.
Она добавила, что среди присутствующих были сообщники Филлипса, которые снимали инцидент на камеры. Их задержали вместе с журналистом.
В аккаунте Radio Tbilisi в Facebook появилась видеозапись, на которой запечатлено, как полиция задерживает Филлипса.
Позже появилось видео, снятое перед зданием посольства. На нем видно, что у дипмиссии собралась толпа людей, слышна русская речь. Одна из женщин пытается выяснить у правоохранителей, за что они задержали журналиста, а также что с его камерой.
Напомним, 8 августа отмечается 10-летняя годовщина начала войны в Южной Осетии, когда грузинские войска обстреляли столицу республики — город Цхинвал — из реактивных установок «Град».
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