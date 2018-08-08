Грэма Филлипса задержали на выставке о войне 2008 года в посольстве Грузии в Лондоне

Великобритании. Блогер и журналист Грэм Филлипс сорвал приуроченную к десятой годовщине «августовской войны» фотовыставку Гии Бугадзе, которая проводилась в посольстве Грузии

Журналистка Тамара Карелидзе сообщила в Facebook, что пришедший на выставку Филлипс назвал собравшихся «фашистами» и «натовскими зомби». Его задержала прибывшая в посольство Грузии полиция.

Она добавила, что среди присутствующих были сообщники Филлипса, которые снимали инцидент на камеры. Их задержали вместе с журналистом.

В аккаунте Radio Tbilisi в Facebook появилась видеозапись, на которой запечатлено, как полиция задерживает Филлипса.

Позже появилось видео, снятое перед зданием посольства. На нем видно, что у дипмиссии собралась толпа людей, слышна русская речь. Одна из женщин пытается выяснить у правоохранителей, за что они задержали журналиста, а также что с его камерой.