Ещё
В Петербург доставили отравившихся в Грузии российских школьников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эстония закрыла небо для НАТО
Эстония закрыла небо для НАТО

В Петербург доставили отравившихся в Грузии российских школьников 

ТВ Центр 55 минут назад
Фото: ТВ Центр
Во время отдыха в Грузии группа школьников из России заболела острой кишечной инфекцией, сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что у пострадавших зафиксировали гемолитико-уремический синдром, возбудителем которого является энтерогеморрагическая кишечная палочка.
В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщили, что троих детей доставили спецрейсом в Санкт-Петербург, состояние их здоровья резко ухудшилось. Ведомство обратилось к грузинской стороне с запросом об эпидемиологической ситуации.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор за первое полугодие 2018-го проверил 140 тысяч проб импортного молока и молочной продукции. 6% исследованного материала не соответствовало предъявленным требованиям. С реализации сняли более 300 тонн молочных продуктов. Общая сумма наложенных на продавцов, поставщиков и производителей штрафов составила 500 миллионов рублей.
ТВ Центр: последние новости
Канада призвала Россию допустить европейских наблюдателей в Южную Осетию В Грузии задержали обвиняемого в мошенничестве нижегородского депутата Иванов: США признали Саакашвили виновником войны Грузии и Южной Осетии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Японский аналитик был поражен после посещения Курил140
В США возмутились футболкой в эфире российского ТВ96
Раскрыты преложения Путина Трампу43
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой333
США обратились к РФ по поводу вывода войск388
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты преложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
01:12
В США возмутились футболкой в эфире российского ТВ
США В мире
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
Трамп и Путин безуспешно пытаются взаимодействовать
В мире Статьи
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение