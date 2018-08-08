Ещё
Яд вместо лекарства: в Грузии задержана группа фальсификаторов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Яд вместо лекарства: в Грузии задержана группа фальсификаторов 

Мир24 30 минут назад
Яд вместо лекарства. В Грузии разразился фармацевтический скандал. Следственная служба Министерства финансов Грузии задержала группу фальсификаторов, передает «МИР 24».
Они подделывали сильнодействующие препараты для детей, больных гемофилией. На складах следователи обнаружили крупную партию — полторы тысячи флаконов на сумму почти в 350 тысяч долларов. Эти лекарства, по документам, должны были экспортировать в Узбекистан. Помимо этого, горе-фармацевты подделывали таможенную документацию и продавали просроченные лекарства.
«В ходе следствия выяснилось, что фармацевтическая компания экспортировала препарат, срок годности которого истекал в начале сентября. Учитывая сроки транспортировки и оформления документации, он бы оказался у пациентов после истечения срока годности. Поэтому фальсификаторы заменили упаковки, а также флаконы. И все это происходило в антисанитарных условиях», — рассказала следователь Кетеван Тетруашвили.
На скамье подсудимых могут оказаться сотрудники типографии, которые участвовали в сговоре. По версии следствия, они печатали поддельные упаковки и сопроводительные инструкции с нарушением закона.
Сейчас фальсификаторы взяты под стражу. Им грозит до семи лет лишения свободы.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
На жаре в пробке: сотни машин застыли на границе России и Грузии В Армении День железнодорожника совпал с юбилеем ЮКЖД Алиев подарил ветеранам ВОВ и чернобыльцам машины и квартиры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США обратились к РФ по поводу вывода войск256
Саакашвили «сорвался с поводка» США224
Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян185
У Петросяна сдали нервы72
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение