Яд вместо лекарства: в Грузии задержана группа фальсификаторов

Яд вместо лекарства. В Грузии разразился фармацевтический скандал. Следственная служба Министерства финансов Грузии задержала группу фальсификаторов, передает «МИР 24».

Они подделывали сильнодействующие препараты для детей, больных гемофилией. На складах следователи обнаружили крупную партию — полторы тысячи флаконов на сумму почти в 350 тысяч долларов. Эти лекарства, по документам, должны были экспортировать в Узбекистан . Помимо этого, горе-фармацевты подделывали таможенную документацию и продавали просроченные лекарства.

«В ходе следствия выяснилось, что фармацевтическая компания экспортировала препарат, срок годности которого истекал в начале сентября. Учитывая сроки транспортировки и оформления документации, он бы оказался у пациентов после истечения срока годности. Поэтому фальсификаторы заменили упаковки, а также флаконы. И все это происходило в антисанитарных условиях», — рассказала следователь Кетеван Тетруашвили.

На скамье подсудимых могут оказаться сотрудники типографии, которые участвовали в сговоре. По версии следствия, они печатали поддельные упаковки и сопроводительные инструкции с нарушением закона.

Сейчас фальсификаторы взяты под стражу. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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