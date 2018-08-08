Роспотребнадзор направил запрос в Грузию об эпидемиологической ситуации

Роспотребнадзор направил Грузии запрос об эпидемиологической ситуации в связи с отравлением российских школьников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.

У школьников, отдыхавших в Грузии в составе неорганизованной группы, зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией, отмечается в документе. Из-за резкого ухудшения состояния здоровья трое подростков были доставлены спецрейсом в Санкт-Петербург

После специалисты Роспотребнадзора установили, что школьники заболели острой кишечной инфекцией с гемолитико-уремическим синдромом. Возбудитель заболевания — энтерогемморагическая кишечная палочка, уточняется в сообщении.