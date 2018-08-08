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Роспотребнадзор направил в Грузию запрос после отравления российских школьников
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Роспотребнадзор направил в Грузию запрос после отравления российских школьников 

RT на русском 1 час назад
Роспотребнадзор направил в Грузию запрос об эпидемиологической ситуации после того, как группа российских школьников заболела острой кишечной инфекцией, отдыхая в этой стране.
«В группе российских школьников, отдыхавших в Грузии, зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Трое подростков спецрейсом были доставлены в городе Санкт-Петербург в связи с резким ухудшением состояния здоровья», — говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что дети заболели «острой кишечной инфекцией с гемолитико-уремическим синдромом».
Ранее Роспотребнадзор выявил нарушения на теплоходе в Ленинградской области после отравления пассажиров.
Также URA.RU сообщало, что детский оздоровительный лагерь в Среднеуральске закрыли практически до конца лета из-за нарушений.
RT на русском: последние новости
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