Роспотребнадзор: Несколько российских школьников заболели гемолитико-уремическим синдромом в Грузии

Российские школьники, которые находились на отдыхе в Грузии , заболели гемолитико-уремическим синдромом. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«Группа российских школьников, отдыхавших в Грузии, доставлена спецрейсом в Санкт-Петербург в связи с резким ухудшением состояния здоровья. В результате эпидемиологического расследования установлено, что дети, находясь в туристической поездке по Грузии в составе неорганизованной группы, заболели гемолитико-уремическим синдромом, являющимся осложнением острой кишечной инфекции, связанной с особой группой патогенных бактерий — энтерогеморрагических кишечных палочек», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в результате проведенных микробиологических и генетических исследований образцов биологического материала от больных и контактных с ними лиц установлен возбудитель заболевания очень похожий на штамм, вызвавший вспышку в Германии в 2011 г. В связи с этим в Грузию направлен запрос об эпидемиологической ситуации.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок в Грузию», — отмечается в материале.

В пресс-службе добавили, что ситуация находится на контроле ведомства.