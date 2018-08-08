Сергей Иванов раскрыл тайны военной операции в Южной Осетии в 2008 году

«Мы, конечно, не совсем наивные люди такие, дурачки, которые верят всему, что нам говорят. Хотя говорили и успокаивали нас, что Саакашвили никогда не решится на военную авантюру. Могу сейчас открыто признать, что Кондолиза Райс , будучи госсекретарем США , все время мне говорила в приватных беседах: «Сергей, не беспокойтесь, он красную черту не перейдет». Но военные, генеральные штабы серьезных государств мира не наивные люди, они всегда исходят из худших сценариев развития ситуаций», — рассказал Иванов газете «Коммерсант»

Сергей Иванов был министром обороны до 2007 года, а во время вооруженного конфликта с Грузией занимал пост вице-премьера и курировал оборонно-промышленный комплекс. Тем не менее, секретный план на случай грузинской агрессии в Южной Осетии разрабатывался еще в период его руководства армией. Военные должны были принять план к исполнению в случае начала боевых действий и гибели российских граждан, что и произошло.

Иванов напомнил, что и в Абхазии , и в Южной Осетии к 2008 году примерно половина населения были российскими гражданами. Кроме того, по соглашению 1992 года в Южной Осетии были миротворческие батальоны трех сторон: российские, грузинские и югоосетинские. Российские миротворцы и приняли на себя первый удар грузинских сил, причем это произошло в день открытия Олимпийских игр в Пекине.

По словам Сергея Иванова, российская армия во время операции по принуждению Грузии к миру показала себя в целом хорошо, хотя не обошлось и без обернувшихся потерями недостатков, особенно это касалось не слишком удачных действий авиации. Вопреки разработанному плану, в вооруженном конфликте приняли участие солдаты-срочники, так как Иванов настаивал на том, чтобы в бой шли только контрактники. Причиной отхода военных от инструкций Генштаба экс-министр назвал внезапность нападения Грузии и то, что он сам «уже не был министром обороны».

«Но одна часть плана была выдержана хорошо, потому что я должен упомянуть про Рокский тоннель. Это дорога жизни, и мы прекрасно понимали, что стоило бы грузинским войскам захватить Рокский тоннель, говорить о дальнейшем развитии событий можно с большой долей вероятности», — сказал Иванов.

«Я могу еще одно сказать, у меня это вызвало большое сожаление, поскольку я был вице-премьером по ВПК. У наших войск возникли трудности в ориентировании в Южной Осетии, частично в Грузии. Я спросил военных, почему они ГЛОНАСС не использовали. Мне неофициально военные ответили, что у частей, которые вошли, на вооружении был ГЛОНАСС. Но командиры побоялись раздавать его в руки военнослужащим. Боялись, что потеряют, испортят, а он дорогой. Мне так сказали, я не могу этого утверждать, со свечкой не стоял, во многих частях приемники ГЛОНАСС хранились в оружейке, чтобы не растащили, не утратили имущество. Глупость, дурь — да. Правда это или нет, я не могу этого утверждать», — добавил он.

Также Сергей Иванов объяснил, почему российские войска остановили наступление недалеко от Тбилиси и не стали штурмовать грузинскую столицу: «Потому что не собирались его брать. Зачем? Никакого смысла в этом политического не было. Военного тоже. Нам надо было с военной точки зрения нанести такой удар по вооруженным силам Грузии, чтобы в обозримом будущем они не могли повторить ту же самую авантюру».

Отдельно Иванов остановится на работе зарубежных СМИ, которые в те дни цинично искажали поступавшую из Грузии и Южной Осетии информацию.

«Все западные каналы показывали кадры, снятые корреспондентами российских телеканалов в Цхинвали. Других телеоператоров и журналистов просто не было в Цхинвали, никого. Наши журналисты сняли обстрел, бомбардировку, ужасы войны. CNN и ВВС дали эти кадры и показывали без конца, крутили на своих каналах с подписью: смотрите, как Россия напала на Грузию. Вот такого откровенного геббельсовского вранья, именно геббельсовского, где черное выдается за белое, я не припомню. Такой наглости», — возмутился Иванов.

Кроме того, Иванов ярко ответил на вопрос о возможном вступлении Грузии в НАТО . «Если бы США и их союзники по НАТО, их сателлиты по НАТО посчитали возможным принять Грузию в НАТО даже без Абхазии и Южной Осетии, я вас уверяю, они легко это бы сделали. Команда поступит из Вашингтонского обкома, и все, и мнение Грузии никого не интересует и никто спрашивать не будет. Поэтому признание независимости к вступлению или невступлению Грузии в НАТО не имеет никакого отношения. Это мое мнение. Захотят — признают, примут».

По мнению Сергея Иванова, восстановление дипломатических отношений с Грузией не является неотложным приоритетом для России.

«Если уж так цинично, откровенно, Грузия не является объектом первостепенного внешнеполитического внимания России. Военная угроза с территории Грузии не исходит, если грузинская сторона хочет развивать отношения — мы к этому готовы, неоднократно об этом говорили. Не хочет — не надо», — заключил он.