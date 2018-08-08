Сергей Иванов: Генштаб заранее готовился к войне в Южной Осетии

Иванов рассказал, что западные партнеры России обещали не допустить развязывания войны — в частности, такие гарантии давала тогдашняя глава Госдепартамента США Кондолиза Райс . «Говорили и успокаивали нас, что Саакашвили никогда не решится на военную авантюру. Могу сейчас открыто признать, что Кондолиза Райс, будучи госсекретарем США , все время мне говорила в приватных беседах: „Сергей, не беспокойтесь, он красную черту не перейдет“, — рассказал экс-глава Минобороны РФ . Но Генштаб все равно готовился к возможной эскалации конфликта еще в 2007 году, разрабатывая секретный план на такой случай.

Часть плана, посвященная защите Рокского тоннеля — единственной транспортной артерии между Россией и Южной Осетией, была реализована в точности.

Не удалось выполнить пункт плана о том, что все участвующие в конфликте российские войска должны быть укомплектованы только контрактниками, — задействовали срочников. „Военные, генеральные штабы серьезных государств мира не наивные люди, они всегда исходят из худших сценариев развития ситуаций. План у нас был, любой план он на бумаге, естественно, но там тогда сложилась такая ситуация, что мы, конечно, не ждали, что именно в этот день, в этот час так коварно, если так можно выразиться, будет это нападение“, — рассказал Иванов. Экс-глава Минобороны РФ напомнил, что российское руководство в то время все равно настаивало на урегулировании противоречий между Южной Осетией и Грузией только политико-дипломатическим путем. Сегодня, 8 августа, исполняется 10 лет с начала югоосетинского конфликта — ночного удара грузинской артиллерии по столице непризнанной республики.

Когда он был нанесен, в Пекине проходили летние Олимпийские игры. Премьер-министр РФ Владимир Путин находился в китайской столице с официальным визитом.

Тбилиси обосновал свои действия необходимостью „восстановить конституционный порядок“ на территории Южной Осетии.

Президент РФ Дмитрий Медведев обвинил Грузию в создании угрозы жизни россиян и миротворцев в Южной Осетии, после чего отдал приказ ввести туда войска.

Конфликт длился пять дней, за это время грузинская армия была вытеснена с территории республики.

Отдельные части ВС РФ продолжили наступление на территории Грузии, дойдя до города Гори.