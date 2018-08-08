ООН отметила вклад женевских дискуссий по Абхазии и Южной Осетии в укрепление стабильности

"Генеральный секретарь призывает всех участников женевских международных дискуссий применить конструктивный, дальновидный подход, который позволит этому незаменимому механизму выполнять свой мандат, — сказано в заявлении. — Все заинтересованные [стороны] должны уделять первостепенное внимание [достижению] прогресса посредством надлежащего диалога и воздержаться от вносящей раскол политики, а также односторонних действий, которые могут негативно сказаться на региональном мире и безопасности".

Генсек отметил вклад женевских дискуссий и Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в укрепление стабильности, добавив, однако, что «необходимо сделать больше в области ключевых вопросов безопасности и гуманитарных вопросов». Согласно заявлению, «ООН продолжит всецело поддерживать этот важный механизм».