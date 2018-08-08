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Гутерреш в годовщину войны в Южной Осетии призвал решать вопросы диалогом
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Гутерреш в годовщину войны в Южной Осетии призвал решать вопросы диалогом 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
ООН, 8 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в 10-ю годовщину грузино-осетинского конфликта призвал заинтересованные стороны решать вопросы через диалог и не прибегать к «раскольнической политике», сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
"Все заинтересованные стороны должны уделять первоочередное внимание прогрессу посредством надлежащего диалога и воздерживаться от раскольнической политики и односторонних действий, которые могут негативно повлиять на региональный мир и безопасность", — говорится в заявлении Гутерреша.
Генсек ООН отметил, что годовщина событий в Южной Осетии — «это напоминание о необходимости разрешения этого и других затяжных конфликтов в Европе», что требует «усиления приверженности соответствующих субъектов, опираясь на сильную политическую волю и активизацию процессов посредничества».
По словам Хака, Гуттереш настоятельно призывает всех участников Женевских международных дискуссий «предпринять конструктивный, перспективный подход, который позволил бы этому незаменимому механизму выполнять свой мандат».
"Генеральный секретарь напоминает, что, хотя Женевские международные дискуссии и механизм реагирования и предотвращения инцидентов в значительной степени способствовали укреплению стабильности в последние годы, необходимо сделать больше для решения ключевых вопросов безопасности и гуманитарных вопросов, в том числе касающихся тяжелого положения многих внутренне перемещенных лиц и беженцев", — сказал представитель пресс-офиса и добавил, что ООН «будет и впредь полностью поддерживать этот важный механизм» и работать с Евросоюзом и ОБСЕ «для достижения прогресса по всем вопросам».
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик, называя их «оккупированными российскими войсками».
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