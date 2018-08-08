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Экс‐глава МИД Абхазии рассказал об угрозах со со стороны Грузии в июне 2008 года
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Экс‐глава МИД Абхазии рассказал об угрозах со со стороны Грузии в июне 2008 года 

360tv.ru 34 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Власти Грузии запугивали абхазов нападением на Южную Осетию еще за два месяца до военного конфликта 2008 года. Об этом экс‐министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба рассказал в интервью РИА «Новости».
По словам Шамбы, еще в июне 2008-го официальный Тбилиси предложил провести грузино-абхазскую встречу без участия России. Она состоялась в Стокгольме, и на ней присутствовали, в частности, занимавший тогда пост президента Михаил Саакашвили, представитель Грузии в ООН Ираклий Аласания и министр реинтеграции Темур Якобашвили.
«Они говорили: «Мы сейчас наведем порядок в Южной Осетии. У нас такое вооружение, что русские им ничем не помогут. У русских ржавые танки, а у нас оружие, которое дали американцы». Было ясно, что у них была уверенность. Они с нами встретились, чтобы нас пугать», — уверен экс-глава МИД Абхазии.
Как пояснил Шамба, Грузия хотела договориться с абхазами на своих условиях, угрожая военной расправой. Он отметил, что на переговорах создавалось ощущение, что Тбилиси надеется на поддержку США или даже всего НАТО, которые помешают России в случае чего добраться до Цхинвала.
Ранее Саакашвили заявил, что Грузия потерпела поражение от России в 2008 году, так как вооруженные силы были неравны. При этом, по его словам, власти Грузии сохраняли свое достоинство и самоуважение.
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