Экс‐глава МИД Абхазии рассказал об угрозах со со стороны Грузии в июне 2008 года

«Они говорили: «Мы сейчас наведем порядок в Южной Осетии. У нас такое вооружение, что русские им ничем не помогут. У русских ржавые танки, а у нас оружие, которое дали американцы». Было ясно, что у них была уверенность. Они с нами встретились, чтобы нас пугать», — уверен экс-глава МИД Абхазии.

Как пояснил Шамба, Грузия хотела договориться с абхазами на своих условиях, угрожая военной расправой. Он отметил, что на переговорах создавалось ощущение, что Тбилиси надеется на поддержку США или даже всего НАТО , которые помешают России в случае чего добраться до Цхинвала.

Ранее Саакашвили заявил, что Грузия потерпела поражение от России в 2008 году, так как вооруженные силы были неравны. При этом, по его словам, власти Грузии сохраняли свое достоинство и самоуважение.