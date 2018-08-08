В Южной Осетии начались траурные мероприятия, посвященные годовщине конфликта 2008 года

ЦХИНВАЛ, 8 августа. / ТАСС /. Траурные мероприятия, посвященные 10-й годовщине с начала военного конфликта в августе 2008 года начались в Южной Осетии . Память погибших почтили возложением цветов к памятным местам, также прошла литературно-музыкальная акция, а в храмах республики были проведены молебны, передает корреспондент ТАСС.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.

Поминальная акция «Память нужна живым» во вторник вечером началась с посещения руководством республики и представителями общественности «Музея сожженных душ». Участники акции во главе с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым возложили цветы к главному монументу музея — «Дереву скорби» — и зажгли поминальные свечи у установленного там распятья.

"Музей сожженных душ" находится в селении Тбет в 2 км к западу от Цхинвала, у въезда на Зарскую дорогу — единственную дорогу, которая в августе 2008 года вела из Цхинвала в Россию. Он расположен под открытым небом и представляет собой круг из искореженных машин, расстрелянных вместе с беженцами, которые пытались выехать из города во время нападения. В середине круга установлено большое распятье и металлический монумент, представляющий собой дерево с опадающей листвой — «Дерево скорби».

"Дай Бог, чтобы ту ночь, которую жители Южной Осетии пережили десять лет назад, больше никому ни в Осетии и нигде в мире не пришлось пережить", — сказал Бибилов на Гергиевской лестнице в центре Цхинвала, где прошла главная часть мероприятий — литературно-музыкальная акция-реквием.

На ступенях были выложены сотни портретов погибших, перед которыми горели свечи. Здесь же на большом экране были показаны кадры боевых действий, звучали траурная музыка, стихотворения и песни, посвященные этой дате и подвигу защитников Цхинвала.

Горе, связавшее с Южной Осетией

"Сколько бы ни прошло времени, боль потери не пройдет никогда. Утешает, что наши дети погибли не зря. Эта трагедия навсегда связала нас с Южной Осетией, и мы каждый год будем сюда приезжать, — сказала Светлана Коренева, мать погибшего в 2008 году российского миротворца Александра Коренева, приехавшая вместе с мужем на траурные мероприятия. — Вечная память всем погибшим в этой страшной войне. Здоровья, мужества и терпения всем пережившим эти страшные события".

В ночь на 8 августа 2008 года 23-летний Александр Коренев из города Шахты, находился среди тех миротворцев в верхнем миротворческом городке, которые первыми приняли удар на себя. Защищая мирных жителей, он получил не совместимые с жизнью ранения и скончался на месте. Коренев был удостоен Орденом мужества посмертно. В родном городе Шахты его имя присвоили одной из школ.

Мероприятия продолжатся в среду утром возложением цветов к местам гибели защитников Южной Осетии под общим названием «Святые места нашей памяти…».