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Бибилов: Осетия не смогла бы устоять в августе 2008 года без России
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Бибилов: Осетия не смогла бы устоять в августе 2008 года без России 

ТАСС 1 час назад
ЦХИНВАЛ, 7 августа. /ТАСС/. Южная Осетия не смогла бы выстоять во время нападения грузинских войск в августе 2008 года без помощи России, заявил президент республики Анатолий Бибилов во время траурных мероприятий в Цхинвале во вторник.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 — российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.
"За тот период, пока подходили российские войска, люди, которые были здесь, они фактически уже выдохлись. Конечно, те, кто встали на защиту своей родины, они погибли бы героями. Конечно, они бы сражались до конца, но они бы погибли, и некому было бы сегодня жить, некому было бы сегодня восстанавливать… Если бы не Российская Федерация, если бы не те действия, которые были предприняты Российской Федерацией, Южной Осетии не было бы", — сказал Бибилов.
По его словам, спустя 10 лет, которые во многом были посвящены восстановлению республики, Южной Осетии нужно увеличивать темпы развития экономики и социальной сферы. «Очень много необходимо сделать в развитии образования, здравоохранения, культуры. Это уже работа мирной Южной Осетии», — отметил президент.
"Сейчас у нас дети не боятся взрывов, не ожидают какого-либо действия со стороны Грузии, можно спокойно планировать, созидать, развиваться", — добавил Бибилов.
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