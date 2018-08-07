Жители Северной Осетии почтут память погибших в августе 2008 года в Южной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ , 7 августа. / ТАСС /. Акция «Свеча памяти» пройдет 8 августа в административном центре Северной Осетии Владикавказе в память о погибших в августе 2008 года во время военных действий в Южной Осетии . Об этом ТАСС сообщили в комитете по делам молодежи Северной Осетии.

"Акция пройдет перед Свято-Георгиевским кафедральным собором города 8 августа в 20:00 мск. На установленном экране будет транслироваться хроника военных действий, а жители республики выложат из горящих свечей слово «помним», — сказал представитель комитета, являющегося организатором памятного мероприятия.

Также 8 августа во всех храмах Северной Осетии будет совершена заупокойная лития по всем погибшим. По данным Владикавказской и Аланской епархии, заупокойное богослужение пройдет также в храме Святой Троицы в городе Цхинвал.