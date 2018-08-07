Жители Северной Осетии почтут память погибших в августе 2008 года в Южной Осетии 

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 августа. /ТАСС/. Акция «Свеча памяти» пройдет 8 августа в административном центре Северной Осетии Владикавказе в память о погибших в августе 2008 года во время военных действий в Южной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в комитете по делам молодежи Северной Осетии.
"Акция пройдет перед Свято-Георгиевским кафедральным собором города 8 августа в 20:00 мск. На установленном экране будет транслироваться хроника военных действий, а жители республики выложат из горящих свечей слово «помним», — сказал представитель комитета, являющегося организатором памятного мероприятия.
Также 8 августа во всех храмах Северной Осетии будет совершена заупокойная лития по всем погибшим. По данным Владикавказской и Аланской епархии, заупокойное богослужение пройдет также в храме Святой Троицы в городе Цхинвал.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в Южной Осетии с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 — российские военнослужащие. В том же месяце, 26 августа 2008 года, Россия признала независимость Южной Осетии.