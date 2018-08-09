В Бишкеке обсудили причины и уроки войны в Южной Осетии

Участие в обсуждении причин и, что самое главное, уроков того конфликта приняли местные политологи, представители общественных организаций, ученые. Особенно интересно было услышать мнения экспертов из Южной Осетии (ЮО), которые выходили на связь благодаря цифровым технологиям. Наиболее интересные выступления — в публикации «РГ».

Павел Дятленко, кандидат исторических наук, доцент Киргизско-Российского Славянского университета

У того, что случилось в начале августа 2008 года в Южной Осетии, большая предыстория. Начиная с конца XVIII века это был не первый конфликт между Грузией и Южной Осетией. Неоднократные просьбы грузинских князей, обращавшихся к российским властям, передать им под контроль территорию последней натыкались на позицию южных осетин, заявлявших, что они свободные горцы, живущие по своим законам и обычаям.

Можно сказать, что их в этом поддерживал император Николай I, который в 1852 году перевел осетин в число государственных крестьян, обладавших личной свободой. Он говорил: «Горные осетины никогда не будут без употребления военной силы исполнять следующие от них повинности и, с другой стороны, нельзя же допускать мысль, что через каждые два или три года необходимо снаряжать туда отряды и экспедиции».

После распада Российской империи и начала гражданской войны на ее территории в течение 1918 — 1920 годов в Южной Осетии было три восстания против грузинского правления, за установление Советской власти и присоединение к РСФСР.

В 1922 году Южная Осетия все же стала автономной областью в составе Грузинской ССР. В 1990-м в Грузии приняли решение о ее упразднении и вводе в Цхинвал войск. Следующие два года — очередной этап противостояния, который продолжался до тех пор, пока в 1992-м президент РФ Борис Ельцин и глава Грузии Эдуард Шеварднадзе не подписали в Сочи соглашение о принципах мирного урегулирования конфликта. В том же году в Южной Осетии появились миротворческие силы, в том числе и от России.

В августе 2008-го — вновь обострение ситуации, уже третье за последние сто лет. В результате на карте мира появилось новое государство — Республика Южная Осетия, — которого, с точки зрения Грузии, нет. Пока же конфликт разрешился так, как разрешился.

Бакыт Бакетаев, политолог

В августе 2008 года я находился в Цхинвале с частным визитом. Когда Грузия начала боевые действия в Южной Осетии, мы — я, Мурат Джураев, бывший тогда депутатом парламента КР, и политолог Токтогул Какчекеев — вылетели сначала в Москву , оттуда — во Владикавказ (столицу Северной Осетии ), а затем вместе с российскими военнослужащими отправились в республику. Мы тогда решили, что не можем находиться в стороне от того, что происходило.

Во Владикавказе встретились с беженцами. Они рассказали, что артобстрел Цхинвала начался в ночь на восьмое августа и продолжался все следующие сутки. До города мы добирались медленно из-за колонн с машинами, перевозившими гуманитарные грузы. По пути видели и горящие жилые дома, и трупы домашних животных. Видели пустые села — люди спасались бегством от войны.

Обстрел Цхинвала накануне Олимпийских игр — это верх цинизма. Огонь по домам велся прицельно, это факт. Политически Грузия тогда проиграла. Конфликт, конечно, назревал, но решить его можно было, не используя силовых методов. Нужно было принимать взвешенные и размеренные решения, найти устраивающую все стороны мирную формулу выхода из тупиковой ситуации. Возможно ли это сделать после того, что Грузия устроила 10 лет назад? Не знаю. Боюсь, что точка невозврата уже пройдена.

Шерадил Бактыгулов, политолог

В 1990 году Звиад Гамсахурдия (президент Грузии с 1990 по 1992 года. — Прим. ред.) отменил автономию Южной Осетии. Когда Слободан Милошевич (бывший глава Югославии) в том же году сделал то же самое в отношении Косово, это стало одной из причин признания так называемым мировым сообществом независимости региона на Балканском полуострове. Чего почему-то не произошло с Южной Осетией.

Грузия первой грубо нарушила соглашения, подписанные в Сочи и одобренные ООН ОБСЕ . Но Гаагский трибунал по этому поводу, как опять же в случае со Слободаном Милошевичем, не был собран.

Российских миротворцев, находившихся в Южной Осетии и выполнявших свой долг, обвиняют в том, что они отстреливались. А разве нет у них такого права?

Есть множество других фактов, запертых в плену мифов и двойных стандартов. К сожалению, это касается не только обсуждаемого конфликта на Кавказе, но и многих других горячих точек на постсоветском пространстве.

Алан Джуссоев, политолог (Южная Осетия)

Основной урок той войны в том, что, к сожалению, наши соседи не держат свое слово. До сих пор не подписан договор о ненападении между Грузией и Южной Осетией. И угроза новой атаки существует. Сегодня контактов с грузинской стороной на общественном и официальном уровне у нас нет. Народная дипломатия не работает, так как грузинские общественные организации, существующие на западные гранты, своей целью ставят интеграцию Южной Осетии в состав Грузии, а не налаживание отношений между странами.

Лариса Дзахова, завкафедрой философии и социально-политических наук Северо-Осетинского госуниверситета

Признание независимости — это начало грандиозного этапа в истории Южной Осетии. Что касается уроков августовского конфликта, то я скажу, что, помня о трагедии, необходимо, все-таки налаживать отношения с Грузией. Определенная работа в этом направлении ведется. Например, происходит обмен заключенными. Не надо стоять на месте, нужно двигаться дальше и не предпринимать действий, которые бы вели к ухудшению ситуации.

Коста Дзугаев, доцент кафедры философии Юго-Осетинского госуниверситета

Жизнь в Южной Осетии сегодня — другой уровень бытия по сравнению с тем, что было до 2008 года. Впервые за много лет власть делает то, что требует народ. Да, есть сложности. Запад отказывается признавать итоги операции по принуждению Грузии к миру — появление двух независимых государств, Абхазии и Южной Осетии. Нас признали немногие. Одной из последних это сделала Сирия , в которой Россия показала свою способность разрешать конфликты. Отношения с Российской Федерацией у нас развиваются успешно.

Справка «РГ»

Активная фаза конфликта в Южной Осетии началась в ночь на восьмое августа 2008 года, когда Грузия подвергла массированному артобстрелу город Цхинвал, после чего предприняла попытку установить контроль над республикой. Президент России Дмитрий Медведев объявил о проведении «операции по принуждению к миру» в зоне конфликта. В регион были введены вооруженные силы РФ. В течение нескольких суток российские войска совместно с югоосетинскими формированиями вытеснили грузинских военнослужащих из Южной Осетии.

Боевые действия продолжались до 12 августа включительно. С 14 по 16 августа президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта ("план Медведева — Саркози"). Пятидневная война имела значительные геополитические, экономические и иные последствия. Так, 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.