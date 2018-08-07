Генерал Хрулёв: «Пятидневная война» сегодня закончилась бы за двое суток

«Наши подразделения не готовились к боевым действиям. Даже боезапас частично состоял из штатных снарядов, а частично из учебных», — заявил газете ВЗГЛЯД генерал Анатолий Хрулёв , командовавший российскими войсками в ходе августовской войны 2008 года. Он рассказал, что именно ему нравилось и не нравилось в подготовке и оснащении российской армии тех времен.

В среду исполняется 10 лет с начала молниеносной войны, решившей судьбу Южной Осетии . Как известно, та война завершилась не в пользу начавшей ее Грузии . В операции с нашей стороны участвовали части 58-й армии, дислоцированной во Владикавказе , которой тогда командовал генерал Анатолий Хрулёв.

Все войны начинаются неожиданно и вероломно, как 22 июня 1941-го, так и 8 августа 2008-го. Операция российских войск в Южной Осетии, запомнившаяся под названием «Принуждение к миру», была откровенно спровоцирована грузинской стороной. По приказу Мишико Саакашвили начался обстрел реактивными снарядами Цхинвала.

Во время боев за Цхинвал попали в засаду сам Анатолий Хрулев, а также сопровождавшая его группа журналистов. В бою погиб майор Денис Ветчинов, которому уже 13 августа было посмертно присвоено звание Героя России.

Генерал-лейтенант Анатолий Хрулёв в интервью газете ВЗГЛЯД вспоминает, почему он с двумя батальонами решил двигаться в Цхинвал, не дожидаясь основных сил своей армии.

ВЗГЛЯД: Анатолий Николаевич, почему вы, генерал, командующий армией, были вынуждены вступить в ближний бой? Могли же и в штабе отсидеться?

Анатолий Хрулёв: Нападение Грузии на Южную Осетию было действительно неожиданным, но предсказуемым. Накануне мы там проводили учения, отрабатывали оперативно-тактические задачи по планам Генштаба , проверяли боеготовность и слаженность частей и подразделений 58-й армии.

Грузинской стороной также в это время проводились маневры на своей территории. Как говорится, демонстрировали мускулы — это распространенная практика для сопредельных государств. И мне как командующему было достаточно отслеживать ход учений из ЦБУ (центр боевого управления) армии. Но ситуация резко изменилась в ночь на 8 августа, — ночью грузинские снаряды полетели на позиции наших миротворцев и на дома мирных жителей.

Я получил задачу от вышестоящего командования выехать в зону боев, чтобы на месте разобраться в обстановке. Сел на свой вертолет и полетел в Джаву.

Это уже на территории Южной Осетии, дальше до Цхинвала на «уазике» — там не далеко.

ВЗГЛЯД: То есть обычные учения превратились в войну?

А. Х. : Наши подразделения, а это были две усиленные батальонно-тактические группы, в составе порядка тридцати БМП, танковой роты и артиллерийской батареи, не готовились к боевым действиям. Даже боезапас частично состоял из штатных снарядов, а частично из учебных. Так положено при проведении учений, но боеприпасов, в принципе, было достаточно.

Основная часть 58-й армии находилась в местах постоянной дислокации, ближайшие находились в Северной Осетии . В в Цхинвал и его окрестности войска до 7 августа не перемещали, чтобы не вызвать негативную реакцию со стороны Тбилиси

Когда началась атака грузинской армии, на нашей стороне были незначительные силы миротворцев, плюс поддержка осетинских добровольцев, которые мужественно защищали свою землю. Грузия направила в Цхинвал помимо пехоты колонну бронетанковых войск, задействовала авиацию. Их нужно было остановить и, самое главное, разблокировать два наших поста миротворцев.

ВЗГЛЯД: То есть вам предстояло с двумя батальонами противостоять целой армии, пусть даже грузинской?

А. Х. : Основной задачей было разблокировать два наших миротворческих поста, которые оказались в окружении, тем более что там было мало тяжелой техники. Вести артиллерийский огонь по городу из-за опасности потерь среди мирных жителей тоже не представлялось возможным. Я знал, что подразделения моей армии уже выдвинулись в сторону Цхинвала и нужно какое-то время продержаться до их подхода.

ВЗГЛЯД: Основные силы 58-й армии были еще на подходе, проходили Рокский тоннель. В этот момент вы, насколько известно, решили выдвинуться вперед малыми силами и не допустить полного захвата Цхинвала.

А. Х. : Официально было объявлено, что Цхинвал 9 августа уже освобожден, но на самом деле в нем еще частично хозяйничали грузинские военнослужащие. А из Москвы требуют победных реляций, хотя толком не понимают, что на самом деле происходит. И тут к нам пробивается небольшая группа из состава миротворцев. Один из них, механик-водитель, говорит, что знает дорогу через горное ущелье, которая выводит на окраину Цхинвала.

Задачу надо было выполнять, поэтому мы пошли вперед. Я тоже выдвинулся с войсками. Нам нужно было теми минимальными силами изобразить крупную группировку, чтобы ввести грузин в заблуждение и заставить их для начала остановиться, а потом и обратиться в бегство.

ВЗГЛЯД: Известно, что когда колонна попала в засаду, вы спешились с БТРа и стали отбиваться от нападавших из пистолета и даже метнули в их сторону гранату. Вас ранили.

А. Х. : Тут надо сделать поправку. Тогда, 9 августа, это был встречный бой, когда скатывающиеся с горы грузины, которых оттуда выбили наши подразделения, выскочили на дорогу, по которой двигалась часть колонны. С другой стороны оказался грузинский спецназ, поэтому нам огонь пришлось вести в двух направлениях. И к тому времени основная часть колонны ушла в сторону железнодорожного вокзала Цхинвала, неподалеку от которого располагался пост миротворцев.

Ну, а в той ситуации, когда грузинские военные пытались взять нас в окружение, каждый выполнял свою боевую задачу вне зависимости от званий. А стрелять я умею еще с курсантских времен. В ход пришлось пустить и гранаты. В конечном итоге мы вышли из того боя победителями и смогли дождаться подкрепления, которое развило наступление. Поставленная задача была выполнена.

Я знал, на что шел и не мог оставить своих подчиненных в такой сложной ситуации. Даже сам факт моего присутствия на передовой имел большое психологическое значение — командующий с нами, значит все в порядке.

ВЗГЛЯД: Войну мы тогда выиграли. Но вы довольны тем, какие выводы по итогам войны были сделаны?

Чечню. А. Х. : Тут самый главный вывод, что победы нужно добиваться не любой ценой, а качеством. В первую очередь вооружений, ну и боевой подготовкой. И если с последней у нас было более-менее все в порядке, то вот техника хромала. Те же БМП еще помнили Афганистан

Нынешняя обновленная техника российской армии не вызывает нареканий, в том числе средства разведки и связи. И та уже далекая война «пяти дней» сегодня закончилась бы за одни, максимум за двое суток.