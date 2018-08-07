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Бибилов провел встречу с участниками проекта «Этнолагерь-2018. Аланский след»
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Бибилов провел встречу с участниками проекта «Этнолагерь-2018. Аланский след» 

Sputnik Южная Осетия 17 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 7 авг — Sputnik. Президент Анатолий Бибилов встретился с участниками второго потока международного проекта «Этнолагерь-2018. Аланский след», сообщает пресс-служба главы государства. Представители осетинских диаспор приехали в Южную Осетию из Германии, Турции, Казахстана, Таджикистана и Франции.
Президент поприветствовал участников проекта, указав на символичность того, что участники проекта приехали в республику в десятую годовщину августовских событий.
"Сегодня в Осетии день траура. Десять лет назад в этот день начался массированный артилерийский обстрел грузинской стороной города Цхинвал и окрестных сел. Началась пятидневная война, за которой последовала операция России по принуждению Грузии к миру. Сегодня мы вспоминаем имена тех, кто погиб в те кровавые для Южной Осетии дни", — сказал Бибилов.
Он отметил, что каждый представитель осетинского народа должен рассказать миру подробности истории своей родины.
"Являясь представителями осетинского народа, вы должны доводить до мирового сообщества подробности о своей истории и патриотизме защитников независимости республики Южная Осетия", — подчеркнул глава государства.
Встреча продолжилась в форме открытого диалога — участники проекта задали президенту интересующие их вопросы.
Представители из Турции задали вопрос о возможности для осетин, проживающих в различных странах мира, посещения Южной Осетии с целью изучения осетинского языка.
"В Юго-Осетинском государственном университете есть факультет осетинской филологии, где все желающие смело смогут обучаться родному языку. Мы, со своей стороны, предоставим общежитие, а также стипендию, которую получают наши студенты. Нам будет приятно, если к нам будут приезжать молодые люди и изучать осетинский язык", — ответил Бибилов.
На вопрос участника проекта из Франции Захара Наниева о том, насколько хорошо в Южной Осетии владеют родным языком, президент подчеркнул, что большая часть населения свободно владеет и использует родную речь в повседневной жизни. Вместе с тем, он отметил, что развитие осетинского языка зависит исключительно от нас самих.
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