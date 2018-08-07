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Президент Грузии предостерег от «сюсюканья» с Россией
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Президент Грузии предостерег от «сюсюканья» с Россией 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Lenta.ru
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал не сюсюкать с Россией. Его выступление на круглом столе «Ради мира и безопасности — 10 лет спустя после российско-грузинской войны 2008 года» цитирует издание «Грузия.Online».
«Даже с наиболее прагматичным опытом мы можем видеть, что сюсюканье с Россией не принесло ничего хорошего для тех стран, которые пытались успокоить Россию. А также тем, кто пытался достичь ощущения, что это может закончиться одним или двумя кусками. Аппетит агрессора только увеличивается вслед за захватом и агрессией», — заявил он.
По мнению грузинского президента, цель России — остановить вхождение Грузии в мировое сообщество любым методом, который создаст трудности для страны.
«Наш ответ на эту позицию России следующий — мы не остановимся ни с точки зрения развития страны, ни дальнейшего развития демократии, ни интеграции в Евросоюз и ни интеграции в НАТО. Все стратегические планы, которые поставило общество, намечены главными пунктами политической повестки дня, и выполнение этих планов является гарантом того, что территориальная целостность и суверенитет Грузии будут восстановлены мирно», — добавил Маргвелашвили.
Ранее сообщалось, что во время того же выступления грузинский президент заявил, что Россия проводит агрессивную политику в отношении Грузии как суверенного государства.
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