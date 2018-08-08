Россия напоминает Грузии о войне десятилетней давности

Через десять после так называемой «пятидневной войны» в Северной Осетии Россия вновь заявляет о том, что будет пытаться определять внешнеполитическую направленность своих постсоветских соседей и надеется, что рано или поздно США и Запад это поймут.

Событиям десятилетней давности предшествовала нарастающая напряженность в отношениях между Россией и Грузией, чье намерение (равно как и Украины ) вступить в НАТО вызвало обострение между Владимиром Путиным и западными лидерами на саммите НАТО, проходившем в Бухаресте в апреле 2008 года.

Российские войска вошли в Южную Осетию с севера и продвинулись до предместий Тбилиси , после чего было объявлено о прекращении огня, а французский президент Николя Саркози выступил в качестве посредника от Евросоюза . В результате боевых действий погибли более 600 военных и гражданских лиц, после чего Россия признала в качестве независимых государств Южную Осетию и Абхазию , входивших в советские времена в состав Грузии, но вступивших в конфликт с официальным Тбилиси после распада СССР в 1991 году. До войны 2008 года в Абхазии и Южной Осетии находились международные миссии, представители ООН ОБСЕ , в Южной Осетии также располагались российские миротворцы. Впоследствии Россия открыла там свои посольства и разместила военные базы.

26 августа 2008 года Медведев, занимавший в то время пост президента РФ, подписал указ о признании независимости обеих республик. «Я определенное время думал и пришел к выводу, что ничего лучше, чем признать независимость двух этих образований (Абхазия и Южная Осетия), по всей вероятности, предложить невозможно», — заявил премьер-министр в интервью «Коммерсанту».

На вопрос о том, могла ли Москва не признать их в качестве независимых государств и таким образом сохранить возможность диалога с Грузией, Медведев ответил, что такое решение оставляло возможность для боевых действий, которые были бы невозможны «когда речь идет о двух независимых территориальных формированиях, с которыми Россия подписала договоры о размещении военных баз». В этом случае «всё ясно, и никто против них ничего поделать не сможет», — сказал премьер. Все понимают, что противостояние с Российской Федерацией может дорого обойтись, добавил он. С другой стороны, если ситуация не была разрешена, то «периодически осуществлялись бы провокации в надежде отхватить что-то в результате каких-то идиотских военных кампаний». Медведев убежден, что после августовского конфликта отношения России и Запада нормализовались очень быстро и что Россия могла решить эти проблемы с Евросоюзом и в определенной степени с США.

Тогдашняя ситуация сильно отличается от той, что сложилась после российского вмешательства на Украине, которое привело к прекращению сотрудничества Запада с Москвой. Но это положение дел «не вечно», — считает Медведев. «Мне кажется, что наши европейские соседи постепенно осознают, что поддерживать отношения и быть друзьями лучше, чем бесконечно объяснять, в чем мы неправы. Надеюсь, что это осознание в конце концов придет к США и их руководству». Не принимая ответственности за ухудшение международной обстановки, Медведев при этом утверждает, что дело теперь за Западом и там «могут предпринять действия, указывающие на желание восстановить отношения. Мы к этому готовы».

Никарагуа, По его мнению, война с Грузией «не будет всегда» определять характер отношений между Россией и этой страной. И сегодня российский политик считает вступление Грузии в НАТО «угрозой миру», которая может «вызвать страшный конфликт». Если Грузия вступит в НАТО, даже без Абхазии и Южной Осетии, «это, несомненно, может привести к потенциальному конфликту, поскольку для нас Абхазия и Южная Осетия — независимые государства, с которыми мы поддерживаем дружественные отношения и на чьей территории находятся наши военные базы. И мы осознаем, что если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям. Надеюсь, что у руководства НАТО хватит здравого ума, и оно ничего не предпримет в этом направлении», — предупредил он. Ни одна из стран на постсоветском пространстве на признала Абхазию и Южную Осетию. Их признали Венесуэла Науру и в мае этого года — Сирия

После признания Россией государственной независимости Абхазии и Южной Осетии Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой. Саакашвили, который потерпел поражение на выборах 2012 года, обвиняют в нарушениях прав человека в Грузии, однако правящие сейчас в этой стране партии продолжают курс на вступление в НАТО и считают Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями». Миссия Евросоюза (EUMM) со штаб-квартирой в Тбилиси посещает граничащие с Абхазией и Южной Осетии районы, но в сами республики попасть не может, поскольку их границы охраняют российские пограничники.

Вечерняя «демаркация границ» со стороны Южной Осетии, которые метр за метром расширяют ее территорию, вызывают эпизодические конфликты с Тбилиси. Согласно подсчетам, в результате августовской войны Южную Осетию покинули 16 000 человек. В первую очередь, это жители четырех грузинских сел, подожженных местным населением.