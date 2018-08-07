МИД РФ: Силовые методы решения конфликтов бессмысленны и контрпродуктивны

«Главный урок трагических событий 2008 года — очередное напоминание о том, что обращение к силовым методам разрешения международных споров и конфликтов бессмысленно и контрпродуктивно. Особенно когда речь идет о такой сложной и деликатной сфере как межнациональные отношения: любое насилие здесь приводит к самым болезненным, а подчас и непоправимым последствиям», — отметили на Смоленской площади.

Агрессия в отношении Цхинвала — общепризнанной стороны конфликта — была абсолютно неспровоцированной, напомнили в МИД . В ночь с 7 на 8 августа грузинские силы начали массированный артиллерийский обстрел города, который продолжался до утра. Затем в столицу Южной Осетии при мощной поддержке танков и бронетехники вошли сухопутные силы грузинской армии, а также спецназа МВД Грузии . Параллельно грузинские войска предприняли штурм лагеря российских миротворцев. Погибли десять российских миротворцев, около сорока были ранены. Находящиеся на территории городка здания и техника были практически полностью уничтожены.

"Очевидный факт грузинской агрессии был позднее официально подтвержден, в частности, в докладе Международной комиссии по расследованию причин конфликта на Кавказе, созданной под эгидой Европейского союза . Он был опубликован осенью 2009 года, — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. — Участие российских войск в отражении нападения на Южную Осетию было законным, явившись реализацией права на самооборону, закрепленного, в частности, в статье 51 Устава ООН . Основания для этого появились у Российской Федерации в результате крупномасштабного нападения Грузии на миротворческие подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся в Южной Осетии на легальных основаниях и с согласия Грузии".

В МИД подчеркнули, что российская военная операция преследовала единственную цель — прекратить агрессию Грузии и предотвратить возможность повторных нападений, ее организация и проведение были строго пропорциональны угрозе со стороны Тбилиси , и по завершению операции подразделения ВС РФ были выведены с территории Грузии.

"Признав Южную Осетию и Абхазию , Россия взяла на себя ответственность не только за их безопасность, но и в значительной мере за их успешное становление в качестве современных, демократических, социально и экономически благополучных стран. 9 сентября 2008 года с двумя республиками были установлены дипломатические отношения, а 17 сентября 2008 года подписаны Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, ставшие краеугольным камнем нашего активного взаимодействия", — отметили в МИД РФ.

Все 10 лет Россия стремилась восстановить диалог и полноценный переговорный процесс между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией, с другой. «Первым шагом в правильном направлении могло бы стать подписание соглашений о взаимном неприменении силы», — заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.