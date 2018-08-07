Саакашвили мелькнул и пропал — а святую царицу Тамару будут почитать всегда

Вспоминая войну за Южную Осетию 2008 года, можно говорить о ее политических и военных аспектах. Но нам стоит вспомнить еще один — отношения между Русской и Грузинской Православной Церквями.

Любая война, когда граждане разных стран убивают друг друга с оружием в руках, вызывает подъем патриотического воодушевления и ненависти к противнику. Кажется самоочевидным, что все общественные силы должны объединиться в поддержке военных усилией своего госудаства.

Война за Южную Осетию 2008 года не была исключением. Но — и в России , и в Грузии — были два крупных и авторитетных сообщества, которые поддерживали дружеское общение через линию фронта. Это были православные Церкви — русская и грузинская. Тогдашний Патриарх Алексий II выступил с обращением, в котором призвал воюющие стороны к миру. Текст этого краткого обращения стоит привести целиком:

«Узнав о боевых столкновениях в Цхинвали и его окрестностях, призываю противостоящих прекратить огонь и вернуться на путь диалога. Сейчас на земле Южной Осетии льется кровь, и гибнут люди, о чем глубоко скорбит мое сердце. Среди тех, кто поднимает руку друг на друга, — православные христиане. Более того, столкнулись друг с другом православные народы, призванные Господом жить в братстве и любви.

Знаю о призыве к миру, сделанном Святейшим Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Обращаю к тем, кто сегодня ослеплен враждой, и свой горячий призыв: остановитесь! Не дайте пролиться еще большей крови, не позвольте многократно расширить сегодняшний конфликт! Проявите мудрость и смелость: сядьте за стол переговоров, в ходе которых уважались бы традиции, взгляды и чаяния грузинского и осетинского народов.

Русская Церковь готова объединить усилия с Церковью Грузинской для содействия достижению мира. Бог наш, Который «не есть Бог неустройства, но мира» (1 Кор. 14:33), да будет нам в этом Помощником. +Алексий, Патриарх Московский и Всея Руси».

Кто-то был обрадован и утешен этим обращением, кто-то, напротив, горячо желал, чтобы Церковь выступила на той или другой стороне. Но Церковь — и в этом ее призвание — действует на другом уровне истории, более глубоком, чем текущие конфликты.

С 2008 года произошло много различных событий.

Тогдашний президент Грузии, который, собственно, и начал эту войну, Михаил Саакашвили , как персонаж лихо закрученного плутовского романа, успел оказаться заочно осужденным у себя на родине, побывать «надеждой Украины » и губернатором Одессы, разругаться с украинскими властями, устроить небольшой майдан уже в Киеве, пережить несколько неудачных попыток ареста, быть высланным…

События его жизни мелькают очень быстро, заставляя изумляться ловкости энергичного демагога и людскому легковерию. Впрочем, политика в целом и есть что-то быстромелькающее.

История развивается как бы на нескольких уровнях.

На поверхности кипят страсти сегодняшнего дня, ненависть к тем, кто сейчас оказался врагами, горячее упование на тех, кто сейчас оказался союзниками. Причем к вечеру враги и союзники могут поменяться местами. Появляются народные вожди, окруженные восторгом и самыми светлыми надеждами, восходят к вершинам славы и популярности — а потом проваливаются в безвестность, сопровождаемые проклятиями тех же людей, которые недавно их прославляли.

Но в глубине истории есть и другое течение — менее заметное, но, в долговременной перспективе, более влиятельное. Его формируют люди, иногда прославленные — такие, как князь Владимир или царица Тамара — иногда люди безвестные, переписывающие книги где-то в монастырских скрипториях. На этом уровне формируются цивилизации, их вера, ценности, взгляд на мир, общие представления о правильном и неправильном.

По поверхности прокатываются бури — те или иные демагоги оседлывают волны племенных страстей, необоснованных страхов и пустых надежд, чтобы на краткое время подняться на их гребне. Здесь преобладают силы хаоса и разрушения.

Но на глубине совершается медленная созидательная работа, плоды которой остаются на века и тысячелетия.

Церковь живет на этой глубине. Вернее сказать, она укоренена в этой глубине — и даже глубже, хотя отдельные ее члены могут быть верны этой глубине или нет.

Церковь — очень медленно, очень терпеливо — созидает отношения людей с Богом и друг с другом. Она сохраняет то, что кипящие на поверхности бури пытаются разрушить.

Потому что Церковь видит жизнь по-другому — не из этого мира бесконечной вражды и соперничества, но из Царства Божия, где русские и грузинские святые, вместе со святыми из всех народов, пребывают вместе в совершенном мире, любви и гармонии небесного Иерусалима . В Русской Церкви почитают грузинских святых, а в грузинской — русских. Входя в православный храм и грузины, и русские входят в свой родной дом и оказываются среди своих.

Поэтому Церковь является миротворческой и созидательной силой — и останется ей несмотря ни на что. Саакашвили мелькнул и пропал — а великую грузинскую святую, равноапостольную царицу Тамару мы почитали и будем почитать всегда.