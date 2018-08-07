Генпрокуратура Южной Осетии: К геноциду осетинского народа в 2008 году причастны украинские радикалы

Генеральная прокуратура Южной Осетии в ходе следственных действий установила причастность украинских радикалов к геноциду и военным преступлениям против мирного населения республики 10 лет назад.

«Подтверждением этому являются вещественные доказательства, изъятые в селах Южной Осетии, временно оккупированных Грузией , а именно, электронные носители с фотографиями вооружённых представителей (запрещённой в России — ред.) УНА-УНСО , которые фотографировались в зоне военных действий вместе с чернокожими участниками карательной операции против Южной Осетии», — заявил представитель ведомства.

В результате пятидневной войны погибли более 160 жителей Южной Осетии, свыше 700 человек получили ранения, похищено 53 человека, сожжено и разрушено более 2200 домов.

«Утрачено и уничтожено иное имущество свыше 300 граждан, уничтожено имущество 55 государственных учреждений, 104 объектов предпринимательской деятельности. Следствием также достоверно были установлены намерения грузинских спецслужб отравить население города Цхинвал путём введения отравляющих веществ в водовод «Едыс-Цхинвал», обеспечивающий питьевой водой всё население города», — сказал представитель ведомства.