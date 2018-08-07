Генпрокуратура Южной Осетии: К геноциду осетинского народа в 2008 году причастны украинские радикалы 

Генеральная прокуратура Южной Осетии в ходе следственных действий установила причастность украинских радикалов к геноциду и военным преступлениям против мирного населения республики 10 лет назад.
«Подтверждением этому являются вещественные доказательства, изъятые в селах Южной Осетии, временно оккупированных Грузией, а именно, электронные носители с фотографиями вооружённых представителей (запрещённой в России — ред.) УНА-УНСО, которые фотографировались в зоне военных действий вместе с чернокожими участниками карательной операции против Южной Осетии», — заявил представитель ведомства.
Кроме того, следователи возбудили уголовные дела по фактам совершения преступных действий грузинскими вооружёнными формированиями. По словам представителя прокуратуры, к геноциду осетин причастны бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, бывший глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, бывшие министры обороны Грузии Ираклий Окруашвили и Давид Кезерашвили.
В результате пятидневной войны погибли более 160 жителей Южной Осетии, свыше 700 человек получили ранения, похищено 53 человека, сожжено и разрушено более 2200 домов.
«Утрачено и уничтожено иное имущество свыше 300 граждан, уничтожено имущество 55 государственных учреждений, 104 объектов предпринимательской деятельности. Следствием также достоверно были установлены намерения грузинских спецслужб отравить население города Цхинвал путём введения отравляющих веществ в водовод «Едыс-Цхинвал», обеспечивающий питьевой водой всё население города», — сказал представитель ведомства.
В ночь с 7 на 8 августа Грузия открыла огонь по Цхинвалу, а затем попыталась установить контроль над всей территорией Южной Осетии. Тогда по указу президент РФ Дмитрия Медведева российские войска вошли в регион и начали операцию по принуждению к миру. Спустя несколько дней военные из России и Южной Осетии вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, а также совместно с бойцами Абхазии — из Кодорского ущелья. 14-16 августа президенты Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования конфликта. Москва признала независимость двух республик, а Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.